Тренер Власова рассказал, в каких гонках примет участие велосипедист
Тренер российского велогонщика Александра Власова Алексей Редаков рассказал, что примет участие в итальянских однодневных гонках.
«Руководство команды приняло решение, что Александр поедет только на однодневные классики в Италии», — приводит слова Редакова ТАСС.
26-летний Власов на прошедшем «Тур де Франс» занял пятое место. В нынешнем сезоне он выиграл многодневку «Вуэльта Валенсии» и был третьим в общем зачете «Тура Страны Басков».
Источник: https://tass.ru/sport/15395409
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