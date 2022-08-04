Тренер Власова рассказал, в каких гонках примет участие велосипедист

Тренер российского велогонщика Александра Власова Алексей Редаков рассказал, что примет участие в итальянских однодневных гонках.

«Руководство команды приняло решение, что Александр поедет только на однодневные классики в Италии», — приводит слова Редакова ТАСС.

26-летний Власов на прошедшем «Тур де Франс» занял пятое место. В нынешнем сезоне он выиграл многодневку «Вуэльта Валенсии» и был третьим в общем зачете «Тура Страны Басков».