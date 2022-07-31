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Сегодня, 20:11

Россиянка Дронова стала 15-й по итогам первого в истории женского «Тур де Франс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская велогонщица Тамара Дронова из команды Roland Cogeas Edelweiss Squad заняла 15-е место в общем зачете женской многодневки «Тур де Франс», которая прошла впервые в истории. Дронова выступала под нейтральным флагом.

Победу одержала представительница Нидерландов Аннемик ван Влетен из команды Movistar. Второй стала ее соотечественница Деми Воллеринг, представляющая команду SD Worx. Замкнула тройку лучших полька Катажина Невядома из команды Canyon-SRAM Racing.

Первая в истории женская гонка «Тур де Франс» состояла из восьми этапов. Общая протяженность маршрута составила 1033,6 км.

Тур де Франс
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