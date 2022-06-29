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Сегодня, 14:30

«Тур де Франс» начинается с обысков. Все из-за релакса с допингом

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Велогонщики команды Bahrain Victorious.
Фото Global Look Press
Велогонщики команды Bahrain Victorious.
Фото Global Look Press
Александр Власов.
Фото Global Look Press
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За гонщиками лучшей команды Тура-2021 Bahrain Victorious идет охота.

Помните знаменитые обыски наших биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве? Когда Александра Логинова подняли ни свет ни заря карабинеры в поисках новых шприцев с ЭПО.

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Оказывается, практика допинг-обысков связана не столько с Россией, сколько с жесткостью антидопингового законодательства в Европе — за допинг грозит уголовка. Вот и теперь, за два дня до старта «Тур де Франс», полиция обыскала дома гонщиков команды, которая в прошлом году выиграла командный кубок — Bahrain Victorious. Опять-таки из-за подозрений в допинге.

До главной велогонки мира осталось всего два дня, пелотон прибыл в Копенгаген, где стартует многодневка. И событий в преддверии битвы, в которой одну из ключевых ролей сыграет наш Александр Власов, хоть отбавляй.

Велогонщики команды Bahrain Victorious. Фото Global Look Press
Велогонщики команды Bahrain Victorious.
Фото Global Look Press

Бахрейнцы повисли на волоске

Как сообщила команда Bahrain Victorious, обыски прошли у нескольких гонщиков и представителей персонала. Запрос отправила прокуратура Марселя — в прошлом году на «Тур де Франс» бахрейнцы уже попали под подозрение после резкого взлета их результатов. Арабов, правда, в команде нет — тогда под колпаком был итальянец Дамиано Карузо и словенский менеджер Милан Эржен — якобы он контактировал с доктором Марком Шмидтом, из-за которого на допинге погорели несколько лыжников. В октябре появилась информация, что тесты волосяного покрова трех велогонщиков дали положительный результат на тизанидин — релаксант, который снижает сопротивление мышц и способствует их восстановлению. Но Карузо в стартовом составе на Тур-2022, и команда как ни в чем не бывало готова бороться за победы.

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В этом году антидопинговые облавы уже проходили в Португалии — двое человек были арестованы, а команда W52-FC Porto (как бы сказал Валерий Карпин, «сраный Порту» — это команда того самого клуба) просто не вышла на старт. Их директор оправдывался тем, что не знает причин такого демарша — «у ребят нет мобильных телефонов».

А в 1998 году во Франции прогремело «дело Фестины»: у врача команды Вилли Воэ как раз за пару дней до старта «Тур де Франс» нашли в багаже целый схрон с запрещенными препаратами — и понеслась. Аресты, снятия с гонки всей команды, затем следующей, TBM — дошло до того, что на одном из этапов оставшиеся участники гонки остановились и отказались продолжить соревноваться, так как обыски стали постоянными и проходили крайне грубо. Французские жандармы никогда не отличались куртуазностью.

Новые потери из-за ковида и смена протокола

Предыдущая многодневка — «Тур в Швейцарии» — в середине июня обернулась массовой вспышкой коронавируса среди велогонщиков, в которой пострадал и наш Александр Власов — он к тому моменту шел лидером генеральной классификации. Пострадали несколько десятков человек, включая пилотов и работников команд. «Тур де Франс» пропустит бельгиец Тим Деклерк, известный своим прозвищем Трактор — потому что регулярно уезжает вперед и тащит на себе пелотон.

В связи с последними событиями Международный союз велосипедистов (UCI) анонсировал поправки к ковид-протоколу. С одной стороны, антиген-тестов будут брать больше. Но, например, сдавшего положительный тест не будут сразу везти в изолятор, облепив масками, — а меры будут обсуждаться врачами команды, тура и UCI. Кроме того, если у одной команды найдут два кейса за неделю, ее не будут снимать с гонки в полном составе.

Александр Власов. Фото Global Look Press
Александр Власов.
Фото Global Look Press

Власов — капитан

Еще одно важное событие произошло в команде Власова Bora-Hansgrohe. Она не выставила на «Большую петлю» ирландца Сэма Беннетта, который в теории мог бы посоперничать с Власовым за статус лидера команды. Теперь положение Александра непререкаемо — он будет лидером своей команды, как и предсказывал в интервью «СЭ». Россиянин получил статус капитана, за него вписываются руководители.

— Мы не хотим гоняться традиционным способом. Мы хотим быть агрессивными и участвовать во всех сценариях на этапах, важных для генеральной классификации. Власов будет нашим лидером, — это сказал спортивный директор команды Рольф Альдаг.

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Основатель команды Ральф Денк назвал целью подиум:

— За последние несколько лет у нас было три места в топ-10, мы мечтаем о подиуме. Знаем, что это трудная цель, но когда мы видим результаты Власова в 2022 году, то понятно, что будем его поддерживать во всем. Было бы неплохо, если бы мы также смогли одержать победу на этапе, и я буду очень счастлив в Париже, если мы достигнем этих целей. Я верю в наш состав.

В общем, раз за Власовым вся немецкая команда, за него есть смысл поболеть и нам.

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«В России боюсь даже на тренировку выезжать». Александр Власов претендует на победу в «Тур де Франс»
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