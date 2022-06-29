«Тур де Франс» начинается с обысков. Все из-за релакса с допингом

За гонщиками лучшей команды Тура-2021 Bahrain Victorious идет охота.

Помните знаменитые обыски наших биатлонистов на чемпионате мира в Антерсельве? Когда Александра Логинова подняли ни свет ни заря карабинеры в поисках новых шприцев с ЭПО.

Оказывается, практика допинг-обысков связана не столько с Россией, сколько с жесткостью антидопингового законодательства в Европе — за допинг грозит уголовка. Вот и теперь, за два дня до старта «Тур де Франс», полиция обыскала дома гонщиков команды, которая в прошлом году выиграла командный кубок — Bahrain Victorious. Опять-таки из-за подозрений в допинге.

До главной велогонки мира осталось всего два дня, пелотон прибыл в Копенгаген, где стартует многодневка. И событий в преддверии битвы, в которой одну из ключевых ролей сыграет наш Александр Власов, хоть отбавляй.

Велогонщики команды Bahrain Victorious. Фото Global Look Press

Бахрейнцы повисли на волоске

Как сообщила команда Bahrain Victorious, обыски прошли у нескольких гонщиков и представителей персонала. Запрос отправила прокуратура Марселя — в прошлом году на «Тур де Франс» бахрейнцы уже попали под подозрение после резкого взлета их результатов. Арабов, правда, в команде нет — тогда под колпаком был итальянец Дамиано Карузо и словенский менеджер Милан Эржен — якобы он контактировал с доктором Марком Шмидтом, из-за которого на допинге погорели несколько лыжников. В октябре появилась информация, что тесты волосяного покрова трех велогонщиков дали положительный результат на тизанидин — релаксант, который снижает сопротивление мышц и способствует их восстановлению. Но Карузо в стартовом составе на Тур-2022, и команда как ни в чем не бывало готова бороться за победы.

В этом году антидопинговые облавы уже проходили в Португалии — двое человек были арестованы, а команда W52-FC Porto (как бы сказал Валерий Карпин, «сраный Порту» — это команда того самого клуба) просто не вышла на старт. Их директор оправдывался тем, что не знает причин такого демарша — «у ребят нет мобильных телефонов».

А в 1998 году во Франции прогремело «дело Фестины»: у врача команды Вилли Воэ как раз за пару дней до старта «Тур де Франс» нашли в багаже целый схрон с запрещенными препаратами — и понеслась. Аресты, снятия с гонки всей команды, затем следующей, TBM — дошло до того, что на одном из этапов оставшиеся участники гонки остановились и отказались продолжить соревноваться, так как обыски стали постоянными и проходили крайне грубо. Французские жандармы никогда не отличались куртуазностью.

Новые потери из-за ковида и смена протокола

Предыдущая многодневка — «Тур в Швейцарии» — в середине июня обернулась массовой вспышкой коронавируса среди велогонщиков, в которой пострадал и наш Александр Власов — он к тому моменту шел лидером генеральной классификации. Пострадали несколько десятков человек, включая пилотов и работников команд. «Тур де Франс» пропустит бельгиец Тим Деклерк, известный своим прозвищем Трактор — потому что регулярно уезжает вперед и тащит на себе пелотон.

В связи с последними событиями Международный союз велосипедистов (UCI) анонсировал поправки к ковид-протоколу. С одной стороны, антиген-тестов будут брать больше. Но, например, сдавшего положительный тест не будут сразу везти в изолятор, облепив масками, — а меры будут обсуждаться врачами команды, тура и UCI. Кроме того, если у одной команды найдут два кейса за неделю, ее не будут снимать с гонки в полном составе.

Александр Власов. Фото Global Look Press

Власов — капитан

Еще одно важное событие произошло в команде Власова Bora-Hansgrohe. Она не выставила на «Большую петлю» ирландца Сэма Беннетта, который в теории мог бы посоперничать с Власовым за статус лидера команды. Теперь положение Александра непререкаемо — он будет лидером своей команды, как и предсказывал в интервью «СЭ». Россиянин получил статус капитана, за него вписываются руководители.

— Мы не хотим гоняться традиционным способом. Мы хотим быть агрессивными и участвовать во всех сценариях на этапах, важных для генеральной классификации. Власов будет нашим лидером, — это сказал спортивный директор команды Рольф Альдаг.

Основатель команды Ральф Денк назвал целью подиум:

— За последние несколько лет у нас было три места в топ-10, мы мечтаем о подиуме. Знаем, что это трудная цель, но когда мы видим результаты Власова в 2022 году, то понятно, что будем его поддерживать во всем. Было бы неплохо, если бы мы также смогли одержать победу на этапе, и я буду очень счастлив в Париже, если мы достигнем этих целей. Я верю в наш состав.

В общем, раз за Власовым вся немецкая команда, за него есть смысл поболеть и нам.