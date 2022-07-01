Болеем за темную лошадку из России! Почему стоит смотреть «Тур де Франс» в этом году

Сегодня в датском Копенгагене 13-километровым прологом в 109-й раз стартует самая престижна многодневка шоссейного велоспорта.

Почему ее стоит смотреть, где, когда и за кого болеть — в гиде «СЭ».

Кто транслирует гонку?

Основным вещателем велогонки был Eurosport, он же будет транслировать ее в 2022 году. На Россию канал сейчас не вещает, но осталось русскоязычное вещание на страны Европы и ближнее зарубежье. Можно смотреть трансляции на сайте канала либо искать их на специализированных сайтах. Если вам не принципиален язык, то ссылок по интернету будет навалом. Но вдруг вы рассчитываете «попутешествовать» по Европе через трансляции — тогда комментарии Сергея Курдюкова этому поспособствуют. Стартуют этапы примерно в 13-14 часов по московскому времени, а заканчиваться большинство из них будет глубоким вечером.

Гонка проходит с 1 по 24 июля с тремя днями отдыха. Первые этапы пройдут в Дании. На них уже могут сформироваться приличные отрывы, но основная рубка пойдет к горным этапам во второй половине многодневки, когда участники подберутся через Бельгию и Северо-Восточную Францию к Альпам. В этом году они должны будут преодолеть легендарную высоту Альп-д'Юэз (1860 метров), вокруг которой находится самый большой горнолыжный курорт во Франции. Затем, заехав в Швейцарию, участники двинутся в сторону Пиренеев и, наконец, оттуда переедут в Париж, где завершат «Большую петлю» на Елисейских Полях с бокалом шампанского в руках.

Расписание «Тур де Франс-2022»

Время московское.

1 июля, пятница, 17.00. Этап 1. Копенгаген — Копенгаген (13,2 км). Индивидуальная гонка на время.

2 июля, суббота, 13.35. Этап 2. Роскилле — Нюборг (202 км). Равнинный.

3 июля, воскресенье, 14.15. Этап 3. Вейле — Сеннерборг (182 км). Равнинный.

4 июля, понедельник, — день отдыха и переезд.

5 июля, вторник, 14.30. Этап 4. Дюнкерк — Кале (171,5 км). Холмистый.

6 июля, среда, 15.00. Этап 5. Лилль — Аренберг (157 км). Холмистый.

7 июля, четверг, 13.15. Этап 6. Бенш — Лонгви (219,9 км). Холмистый.

8 июля, пятница, 14.15. Этап 7. Томблен — Планш Де Бель Фий (176,3 км). Горный.

9 июля, суббота, 14.20. Этап 8. Доль — Лозанна (186,3 км). Среднегорный.

10 июля, воскресенье, 14.15. Этап 9. Л'Эгль — Шатель Порт-дю-Солей (192,9 км). Горный.

11 июля, понедельник, — день отдыха.

12 июля, вторник, 14.40. Этап 10. Морзин Порт-дю-Солей — Межев (148,1 км). Среднегорный.

13 июля, среда, 13.30. Этап 11. Альбервиль — Коль де Гранон (151,7 км). Горный.

14 июля, четверг, 14.20. Этап 12. Бриансон — Альп-д'Юэз (165,1 км). Горный.

15 июля, пятница, 14.20. Этап 13. Ле-Бур-д'Уазан — Сент-Этьен (192,6 км). Равнинный.

16 июля, суббота, 13.30. Этап 14. Сент-Этьен — Манд (192,5 км). Среднегорный.

17 июля, воскресенье, 14.15. Этап 15. Родез — Каркассон (202,5 км). Равнинный.

18 июля, понедельник, — день отдыха.

19 июля, вторник, 13.40. Этап 16. Каркассон — Фуа (178,5 км). Среднегорный.

20 июля, среда, 14.25. Этап 17. Сен-Годенс — Пейрагюд (129,7 км). Горный.

21 июля, четверг, 14.40. Этап 18. Лурд — Отакам (143,2 км). Горный.

22 июля, пятница, 14.10. Этап 19. Кастельно-Маньоак — Каор (188,3 км). Равнинный.

23 июля, суббота, 14.05. Этап 20. Лакапель-Мариваль — Рокамадур (40,7 км). Индивидуальная гонка на время.

24 июля, воскресенье, 17.45. Этап 21. Париж — Париж (115,6 км). Равнинный.

Маршрут «Тур Де Франс».

Кто фавориты?

Велосайты представляют эту гонку как «все против Погачара». 23-летний словенец Тадей Погачар заходит на победную серию в стиле Лэнса Армстронга — главное, чтобы так же бесславно все не кончилось. Лидер команды ОАЭ выиграл два подряд тура, в этом сезоне он также в прекрасной форме и забрал несколько титулов на менее значимых многодневках. Главным его соперником, по всей видимости, будет соотечественник Примож Роглич. В команде Jumbo-Visma, помимо него, есть датчанин Йонас Вингегор, который стартует на родной земле и может выйти на позицию главного преследователя, если у 32-летнего словенца не пойдет.

Каковы шансы нашего Власова?

Пожалуй, впервые за много лет россиянин реально претендует если не на победу, то как минимум на подиум тура. Он капитан и лидер команды Bora-Hansgrohe, ради него из стартовой заявки убрали ирландца Сэма Беннетта, который ранее выигрывал зеленую майку лучшего финишера по очкам (на промежуточных отсечках). На него будут работать остальные семь партнеров. Иностранные эксперты называют Власова темной лошадкой.

Единственное что — если вы вдруг настроитесь следить за гонкой, не стоит бросать это дело после первой недели. Александр может идти на условном 23-м месте в классификации с большим отставанием. Но для него чем сложнее, тем лучше, поэтому он будет солировать на сложных горных этапах, где отыгрывается по несколько минут на одном перевале.

Власов будет единственным россиянином в туре, так что больше болеть, по сути, не за кого. Однако одна из команд на старте — «Астана», и за нее едут сразу несколько казахстанцев с русскими корнями: Алексей Луценко (был 7-м в прошлом году), Дмитрий Груздев и Андрей Зейц. А белорус Александр Рябушенко, как и Власов, поедет в нейтральном статусе без флага.