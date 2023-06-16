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Сегодня, 15:01

Велогонщик Медер скончался после аварии на пятом этапе «Тура Швейцарии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Велогонщик Джино Медер
Джино Медер.
Фото Reuters

Швейцарский велогонщик Джино Медер скончался после аварии во время пятого этапа местного тура, сообщает сайт команды Team Bahrain Victorious.

Инцидент произошел вчера, 15 июня. На 197-м километре трассы на большой скорости друг с другом столкнулись двое гонщиков. Врачи прибыли на место происшествия через две минуты.

Американец Магнус Шеффилд, который был вторым участником аварии, через пару минут пришел в себя, а позже был доставлен в больницу.

Медер упал в воду и долгое время находился там без сознания. Его реанимировали, после чего на вертолете скорой помощи доставили в местный госпиталь.

Сегодня, 16 июня, 26-летний швейцарец скончался в результате полученных травм, полученных при столкновении.

Его лучшим результатом на велогонке «Тура Швейцарии» является 27-е место в 2021 году.

Велоспорт
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