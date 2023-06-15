Призер Олимпиады велосипедистка Новолодская не покинет ЦСКА ради нейтрального статуса

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в велогонках на треке Мария Новолодская не будет уходить из ЦСКА ради того, чтобы увеличить свои шансы на получение нейтрального статуса, необходимого россиянам для участия в международных стартах.

«Я не подавала заявку на нейтральный статус, они сами прислали отказ из-за моей принадлежности к ЦСКА. Мыслей перейти в другое общество нет, мне и в ЦСКА хорошо. В отстранении от международных стартов нет моей вины. Но я успела за свою спортивную жизнь на многих турнирах выступить, включая Олимпиаду, где мне посчастливилось заехать даже в призы. Значит, моя спортивная судьба такая, и не нужно расстраиваться. Ну и ладно, ведь за мной еще есть брат и сестры, которые продолжат мое дело, и наша фамилия все равно будет появляться на мониторах», — приводит слова Новолодской ТАСС.

Международный союз велоспорта (UCI) в конце мая принял решение отказать Новолодской в получении нейтрального статуса из-за того, что она представляет силовые органы.