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Сегодня, 13:43

Призер Олимпиады велосипедистка Новолодская не покинет ЦСКА ради нейтрального статуса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в велогонках на треке Мария Новолодская не будет уходить из ЦСКА ради того, чтобы увеличить свои шансы на получение нейтрального статуса, необходимого россиянам для участия в международных стартах.

«Я не подавала заявку на нейтральный статус, они сами прислали отказ из-за моей принадлежности к ЦСКА. Мыслей перейти в другое общество нет, мне и в ЦСКА хорошо. В отстранении от международных стартов нет моей вины. Но я успела за свою спортивную жизнь на многих турнирах выступить, включая Олимпиаду, где мне посчастливилось заехать даже в призы. Значит, моя спортивная судьба такая, и не нужно расстраиваться. Ну и ладно, ведь за мной еще есть брат и сестры, которые продолжат мое дело, и наша фамилия все равно будет появляться на мониторах», — приводит слова Новолодской ТАСС.

Международный союз велоспорта (UCI) в конце мая принял решение отказать Новолодской в получении нейтрального статуса из-за того, что она представляет силовые органы.

Источник: https://tass.ru/sport/18018857
Велоспорт
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