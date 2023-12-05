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Сегодня, 15:28

Российскому велогонщику Бурлакову не дали нейтральный статус из-за службы в спортроте ЦСКА

Виктория Кравченко
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Личный тренер Данила Бурлакова Владимир Хозов сообщил, что Международный союз велосипедистов (UCI) отказал спортсмену в получении нейтрального статуса. Причиной стало отношение россиянина к ЦСКА и два отмеченных поста с Z-символикой в одной из социальных сетей.

«UCI, получив письмо, предложил Бурлакову предоставить справку из ЦСКА о том, что он не имеет никакого отношения к этому обществу. Данила отправил в ответ копию восьмой страницы военного билета, где указан срок окончания срочной военной службы. После того как Бурлаков все предоставил, ему отказали в получении нейтрального статуса по совокупности причин», — цитирует тренера ТАСС.

По поводу ЦСКА Бурлаков указал, что в течение года являлся военнослужащим срочной службы в спортивной роте ЦСКА, а воинская служба в России является обязательной для всех мужчин.

23-летний велосипедист является победителем юниорского чемпионата Европы 2018 года по велогонкам на треке в командном спринте. В 2023 году в этой же дисциплине он выиграл золотые медали чемпионата и Кубка России.
Источник: https://tass.ru/sport/19457491
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