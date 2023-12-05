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Сегодня, 15:35

Президент федерации велоспорта России — об отказе в нейтральном статусе Бурлакову: «Везде несправедливость и панибратское отношение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ Международного союза велосипедистов дать нейтральный статус российскому велогонщику Даниле Бурлакову.

Ранее тренер спортсмена Владимир Хозов сообщил, что такое решение связано с лайками в соцсетях и принадлежности к ЦСКА.

«Человек выражал свою позицию через лайки или еще что-то. Но международный союз вправе принять такое решение, которое они приняли. Мы, как федерация, не вмешиваемся в эти вопросы. Спортсмены сами регулируют с международным союзом свой запрос. Если бы была какая-то связь с федерацией, то многих проблем удалось бы избежать. Такое решение — глупость? А что сейчас не глупость с международными органами? По-моему, все. Везде несправедливость и панибратское отношение», — сказал Екимов «СЭ».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

Вячеслав Екимов
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