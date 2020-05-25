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Допинг

«Пошли вы все ***». Лэнс Армстронг выступил с заявлением в начале документального фильма о себе

13:45

ESPN выпустил фильм о знаменитом велогонщике Лэнсе Армстронге.

В документальном фильме Армстронг рассказывает о своей карьере и предоставляет свою точку зрения насчет того, что происходило вокруг него, когда развивался допинговый скандал с его участием.

В начале фильма Армстронг несколько раз использует нецензурную лексику, говоря: «Пошли вы все ***».

Армстронг семь лет подряд выигрывал «Тур де Франс», но впоследствии был уличен в употреблении допинга, пожизненно дисквалифицирован и лишен всех наград.

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