«Пошли вы все ***». Лэнс Армстронг выступил с заявлением в начале документального фильма о себе

ESPN выпустил фильм о знаменитом велогонщике Лэнсе Армстронге.

В документальном фильме Армстронг рассказывает о своей карьере и предоставляет свою точку зрения насчет того, что происходило вокруг него, когда развивался допинговый скандал с его участием.

В начале фильма Армстронг несколько раз использует нецензурную лексику, говоря: «Пошли вы все ***».

Surprised ESPN let Lance Armstrong start this 30 for 30 with an uncensored message for 2020. pic.twitter.com/5OZIahHPCg — Arash Markazi (@ArashMarkazi) May 25, 2020

Армстронг семь лет подряд выигрывал «Тур де Франс», но впоследствии был уличен в употреблении допинга, пожизненно дисквалифицирован и лишен всех наград.