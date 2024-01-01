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Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 43 россиянам

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Международный союз велосипедистов (UCI) за семь месяцев присвоил нейтральный статус 69 спортсменам, из которых 43 являются россиянами, информирует ТАСС.

Сообщается, что было отказано в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову. Этот запрет будет действовать до тех пор, пока будут сохраняться специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

По состоянию на 1 января нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Федор Даясов, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев, Борис Пономарев, Никита Калачник, Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Сергей Ростовцев, Мария Ростовцева, София Балаева и Инна Абайдуллина.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами.

Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI. Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.

Источник: ТАСС
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