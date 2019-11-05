Колобнева и Винокурова оправдали по делу о «Льеж-Бастонь-Льеж"-2010

Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Александр Колобнев и олимпийский чемпион Александр Винокуров полностью оправданы по делу, по которому их обвиняли в договорном характере гонки «Льеж-Бастонь-Льеж» в 2010 году.

В 2012 году прокуратура Бельгии обвинила спортсменов в участии в договорной гонке. Как отмечелось, Винокуров заплатил Колобневу 150 тысяч евро, чтобы россиянин проиграл ему на финише гонки Льеж — Бастонь — Льеж в 2010 году. У следователей есть доказательства, а именно переписки велогонщиков и банковские отчеты.

— Обвинения сняты, никаких доказательств против нас предоставлено не было, — цитируют «РИА «Новости».

— Я очень рад, что наконец точка в этом вопросе поставлена и суд вынес единственное справедливое решение. Смотрим только вперед в будущее! Мы провели самый успешный сезон в этом году, но впереди еще много работы и планов, — написал Винокуров в Instagram.