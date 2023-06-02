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Сегодня, 17:04

Екимов рассказал о финансировании выступлений российских велогонщиков на международных турнирах

Алина Савинова
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Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, в организации еще не определили, за чей счет будут поездки на международные соревнования.

«Мы еще не определили порядок финансирования, за чей счет будут поездки. Но мы четко понимаем, что речь идет только об индивидуальных дисциплинах, командных соревнований у нас не будет. Порядок попадания в другие индивидуальные неолимпийские дисциплины тоже еще не определен, скорее всего, он будет по приглашению — благодаря wild card. Все, кто хочет или думает попасть под конкретный вид программы, сейчас занимаются документами. Уже потом, когда дело дойдет до вылета, будет понятно, будут ли деньги на поездку, будет ли желание и какая-либо возможность и смысл во всем этом участвовать», — приводит ТАСС слова Екимова.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить российских велогонщиков до международных стартов с 1 июня.

В августе в Глазго состоится первый в истории объединенный чемпионат мира по велоспорту.

Источник: https://tass.ru/sport/17913407
Вячеслав Екимов
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