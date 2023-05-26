UCI отстранил чемпиона мира по паравелоспорту за поддержку СВО

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что UCI запретил трехкратному чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову участвовать в международных соревнованиях.

«Алексея Обыденнова не допускают на международные гонки», — цитирует Ковпанеца РИА Новости.

Он объяснил, что решение было принято из-за того, что спортсмен опубликовал в соцсетях несколько сообщений, которые расцениваются как поддержка СВО.

«В связи с вышеупомянутыми сообщениями вы не отвечаете требованиям нейтральности в соответствии со статьей 6 и приложением 1 к Специальным правилам. Следовательно, с 1 июня 2023 года вы не имеете права принимать участие в каких-либо соревнованиях в международном календаре UCI», — говорится в письме.

47-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира по паравелоспорту.