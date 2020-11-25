Бывший велогонщик рассказал, как его коллега купил допинг на «Тур де Франс»

Бывший велогонщик Кветослав Палов из Чехии дал показания против экс-главного тренера сборной Великобритании и команды Sky Шейна Саттона.

Заявления Палова были сделаны в ходе судебных слушаний о допинговых нарушениях бывшего врача Sky и сборной Великобритании Ричарда Фримена. По словам Палова, Саттон солгал во время парламентских слушаний в 2016 году, когда завил, что никогда не сталкивался с допингом ни в качестве гонщика, ни в качестве тренера.

Палов утверждает, что в 1987 году Саттон, который тогда еще был гонщиком команды ANC-Halfords, во время «Тур де Франс» приобрел через своего помощника запрещенные препараты на сумму 10 тысяч фунтов — этот допинг он употреблял в ходе многодневки. Кроме того, в том же году Палов и Саттон во время Тура Британии вместе видели в ресторане McDonald's в Эдинбурге туалет, который был завален использованными шприцами, оставленными там участниками гонки.

«Любой, кто утверждает, что он был профессиональным велосипедистом или работал в велокоманде и никогда не видел, чтобы кто-то принимал допинг, лжет», — заявил Палов.

Как сообщает The Guardian, доктор Фримен обвиняется в использовании запрещенных средств для улучшения результатов велогонщиков. Он уже признал 18 из 22 выдвинутых против него обвинений. Однако врач отрицает, что в 2011 году приобретал эритропоэтин для спортсменов, утверждая, что этот препарат был необходим для решения проблем с эрекцией у тренера Шейна Саттона. Сам Саттон эту версию опровергает. Возможно, Фримен избежит наказания, так как процесс затягивается, а срок давности по допинговым делам, определенный в десять лет, подходит к концу.