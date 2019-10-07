22-летний итальянский велогонщик Яннели погиб после падения на финише

Итальянский велосипедист-любитель Джованни Яннелли погиб на 23-м году жизни в результате падения на финише гонки Molino Dei Torti, cообщила La Gazetta dello Sport.

Он получил травму, упав в 100 метрах от финишной линии и ударившись головой о бетонный парапет. После падения Яннелли его госпитализировали в больницу в Алессандрии в тяжелом состоянии. Ему удалили опухоль, которая образовалась в результате падения, и ввели в искусственную кому. Однако он умер, так и не прийдя в сознание.

Яннелли выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Пато и был сыном вице-президента тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта Карло Яннелли.