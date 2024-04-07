Какие интерактивные карты есть в Genshin Impact и как ими пользоваться

Без интерактивных карт поиск ресурсов и сундуков может превратиться в утомительное занятие.

Игровой мир Genshin Impact действительно огромен и богат на события — самостоятельно найти все сокровища и ресурсы бывает очень трудно. Инструменты внутри игры (метки и временные телепорты) помогают только частично.

Поэтому многие игроки в Геншине пользуются дополнительной интерактивной картой, где показаны все сундуки, окулусы стихий для возвышения статуи, диковинки и так далее. Это упрощает геймплей, если по какой-то причине больше не интересно искать ресурсы и секреты самостоятельно.

Ниже мы расскажем, как пользоваться интерактивной картой в Genshin Impact и чем она может помочь вам в игре.

Какие есть интерактивные карты в Геншине

Существует несколько похожих проектов с полной картой Тейвата и других областей Genshin Impact. Прежде всего это официальная карта на сайте HoYoLAB, а также варианты от Genshin-Info и AppSample.

Интерактивная карта AppSample. Фото Genshin Impact

В целом все интерактивные карты похожи — отличаются лишь оформление и функционал, можно просто выбрать вариант, который вам более удобен:

— HoYoLAB: официальная информация, удобный поиск материалов прокачки для персонажей и оружия;

— Genshin-Info: полностью на русском, есть справочник для новичков, можно отмечать найденные сокровища без регистрации;

— AppSample: есть комментарии для загадок, счетчик найденных сокровищ и более широкий выбор предметов, которые можно отыскать.

Для чего нужна интерактивная карта

Теперь немного поподробнее о том, чем такие проекты могут помочь именно вам. Автор этого материала из тех, кто любит исследовать мир самостоятельно, но и он нашел слишком много полезного на интерактивной карте.

— Поиск фей, сокровищниц и других наград. Найти все 2738 сундуков Тейвата, конечно, можно самостоятельно, но на каком-то этапе это начинает утомлять.

— Фарм ресурсов для прокачки. Особенно это касается диковинок (цветков и другой мелочи для повышения уровней песонажа) — внутри игры нет конкретных указаний, где их искать, а собственные поиски и запоминание нужных мест требуют много сил и времени.

— Решение секретов и загадок. Некоторым не хватает внимания, другим терпения — интерактивная карта покажет, где ключ к следующей загадке.

— Поиск квестов, NPC с ачивками, усыпальниц глубин, мест для рыбалки, входов в подземелья и других интерактивных элементов.

В общем, на такой карте можно найти все, что есть в игровом мире Геншина. Одни таким образом за первые сутки зачищают новую локацию, другие — фармят ресурсы, третьи — пытаются отыскать пропущенные секреты и награды.

Морские грибы для прокачки Кадзухи и Яэ Мико на интерактивной карте. Фото Genshin Impact

Как пользоваться интерактивной картой

За пример мы возьмем карту от AppSample, но и в других вариантах ваши действия не будут сильно отличаться.

Как искать анемокулы, геокулы, гидрокулы на интерактивной карте

Для начала стоит убрать все лишние метки с карты кнопкой «Очистить все», а затем выбрать нужные элементы в меню слева.

Например, геокулы, необходимые для возвышения статуи в регионе Ли Юэ, — на карте сразу же обратятся все места, где они могут быть.

Фото Genshin Impact

Далее можно приблизить карту и выяснить более точное положение конкретных кулов. При нажатии на конкретную метку слева откроется раздел с комментариями. Там простые игроки оставляют картинки, видеоинструкции и текстовые рекомендации. Это очень помогает, если до награды сложно добраться.

Фото Genshin Impact

Еще одна полезная функция — помечать найденные предметы, чтобы они больше не показывались вам на интерактивной карте.

На HoYoLAB можно использовать данные от своего аккаунта, на AppSample — если логин через Google, а на Genshin-Info это делается вовсе без регистрации.

Если делать это, то вам не придется по несколько раз проверять одно и то же место — особенно если до полного комплекта не хватает одного-двух кулов, а посещать все 100+ мест заново не хочется.

Как искать диковинки и ресурсы на интерактивной карте

Аналогичным образом можно найти любые интерактивные элементы в открытом мире Genshin Impact. Наиболее эффективно карта работает для поиска диковинок.

Обычно они располагаются группами, а на карте можно выстроить полноценный маршрут. Для этого лучше сразу включить метки не только самой диковинки, но и мест для телепортации — статуй, подземелий.

Например, рядом с городом Сумеру располагаются сразу два спавна лотоса нилотпала, который нужен для прокачки Тигнари и Лайлы.

Фото Genshin Impact

С помощью телепортов можно наметить себе маршрут, а затем повторить его в игре. Поначалу это может быть неудобно, но такой вариант в любом случае быстрее, чем поиск ресурсов без интерактивной карты.

После того как маршрут завершен, ищем следующую группу диковинок и повторяем фарм. Когда вся карта зачищена, остается ждать респавна (48 часов) или отправляться в мир к кому-то из друзей.