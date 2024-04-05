Сколько персонажей в Genshin Impact — и как их получить

Каждый герой в игре обладает уникальной внешностью и набором способностей.

Одной из главных причин популярности Геншина стали яркие персонажи. Каждый играбельный герой выделяется внешностью и набором уникальных способностей, сочетание которых становится основой боевой системы — игра позволяет моментально поменять одного персонажа из команды на другого.

Кого-то привлекает подобная механика сражений, в то время как другие ждут выхода внешне привлекательных персонажей — в любом случае, игрок захочет получить его в свою коллекцию. Сегодня мы расскажем о всех играбельных героях в Genshin Impact и способах их получить.

Фото Genshin Impact

Общее о персонажах в Genshin Impact

В Genshin Impact ввели уже 80 играбельных персонажей. 81-й станет доступен в конце апреля, а до конца года список пополнят еще несколько. Игра обновляется каждые 6 недель, и почти всегда патч вводит новых героев.

Все персонажи четко разделены по двум боевым параметрам:

— оружие (катализатор, лук, копье, одноручный или двуручный меч)

— стихия (пиро — огонь, гидро — вода, анемо — воздух, гео — земля, крио — лед, электро и дендро — природа)

Перед боем вам предстоит собрать целую команду из персонажей, выбрав из своей коллекции четырех наиболее подходящих друг другу персонажей. Хорошо, если стихии будут хорошо сочетаться и давать реакции. Например, гидро + крио замораживает врагов, а пиро + анемо рассеивает урон по площади, а оружие будет различаться, что поможет в разных игровых ситуациях.

Помимо этого, каждый персонаж исполняет одну из привычных геймерам ролей: кто-то наносит большую часть урона, другие лечат или дают щит, третьи раздают баффы или воздействуют на врага. В отличие от стихии и оружия, тут игроки не ограничены: при желании саппорта можно собрать все в урон.

Теперь же перейдем к главному — как набрать в свой отряд героев, которые и будут сражаться с сюжетными боссами и полчищами монстров в подземельях?

Элементальные реакции. Фото genshinpedia.ru

Как получить персонажей в Genshin Impact

Есть заблуждение, что для игры в Genshin Impact нужно много и часто донатить — на деле это не совсем так. Пусть разработчики и хотят вытянуть немного денег с вашей банковской карты, многие получают удовольствие без каких-то вложений.

Нескольких играбельных персонажей можно получить бесплатно по ходу прохождения, и уже этой команды хватит, чтобы закрыть почти весь контент в игре, начиная от сюжетной линии и заканчивая сложными данжами.

Фото Genshin Impact

Бесплатные герои в Genshin Impact

Первого персонажа мы получаем в самом начале игры — это Путешественник, главный герой Genshin Impact. Перед стартом вы сможете выбрать женскую (Люмин) или мужскую (Итер) модель персонажа, в остальном он/она мало чем отличается от других героев и может выполнять те же функции в бою.

Кроме того, Путешественник может менять стихию в зависимости от того, в каком регионе он находится. Это позволит вам решить любые головоломки и загадки, а также получить вариативность в сражениях — пусть даже бегать за стандартного персонажа десятки часов быстро надоест.

В ходе прохождения первых сюжетных заданий вы получите еще трех персонажей, которые укомплектуют вашу первую команду:

— Эмбер: стихия — пиро, оружие — лук

— Лиза: электро, катализатор

— Кэйа: крио, одноручный меч

Чуть позже каждый игрок получает еще несколько бесплатных персонажей. После знакомства с баннерами вам точно выпадет гео-двуручница Ноэлль.

Сян Лин (пиро-копейщица) и Коллеи (дендро-лучница) можно получить за прохождение первых этажей Витой бездны — подземелья на острове рядом с Мондштадтом. Закрыть это не так просто, но спустя 10-15 часов игры реально.

Также разработчики часто дарят персонажей за прохождение временных событий. Например, в обновлении 4.0 можно было получить еще двух героев — владеющую стихией воздуха мечницу Линнет (получают все игроки выше 25 ранга) и пиро-однорука Беннета. Чтобы его получить, нужно было выполнить задание «Мегасхватка меков», которое уже недоступно.

О будущих акциях пока ничего не известно. Но, например, на китайский Новый год в феврале авторы Genshin Impact раздавали на выбор одного из персонажей региона Ли Юэ (вдохновлен Поднебесной) с редкостью четыре звезды. А раз в два патча проходит событие с бесплатным персонажем.

Так это выглядело в феврале 2024 года. Фото genshinpedia.ru

Молитвы в Genshin Impact

За прохождение заданий можно получить только четырехзвездочных героев — остальных придется «выбивать» с помощью «молитв» из баннеров.

Открыть баннер один раз можно за 160 примогемов. Это донатная валюта, но ее также можно получить за различные задания в игре: прохождение сюжета и дополнительных квестов, временных ивентов, решение загадок, открытие сундуков и так далее — то есть, почти за все.

Игроки подсчитали, что если пройти весь контент одного патча, то за шесть недель без доната можно сделать 70-90 молитв. Этого хватит, чтобы получить одного легендарного персонажа или одно пятизвездочное оружие, а также несколько «четырехзвездок», которые падают с вероятностью 10%.

Естественно, на старте игроки получают намного больше. Новички исследуют мир, проходят сюжет и могут выбить почти всех героев, которых захотят. Остается лишь выбрать подходящий баннер — их в игре сразу несколько.

Фото Genshin Impact

Персонажи в стандартном баннере Genshin Impact

Семь из более чем 40 легендарных персонажей можно получить в обычном баннере. Он доступен всегда и не привязан к текущей версии игры, а его содержание практически не меняется, но туда добавлено слишком много разных героев и оружия, поэтому получить что-то определенное очень трудно.

Опытные игроки также считают, что в стандартный баннер попадают не самые сильные персонажи, поэтому сливать сюда примогемы не стоит. Для таких молитв у вас будет дополнительная валюта, которую нельзя потратить ни на что другое.

Пятизвездочные персонажи, доступные в стандартном баннере:

Также доступны все персонажи с редкостью в четыре звезды:

Фото Genshin Impact

Герои в магазине Паймон по месяцам

Кроме того, четырехзвездочных персонажей можно получить в магазине за еще один тип валюты — она появляется у вас в процессе открытия баннеров. Это может помочь, когда вам нужен конкретный герой или его созвездия — улучшения, которые активируются при повторном выпадении персонажа.

В разные месяцы года там можно купить следующих героев:

Баннеры события в Genshin Impact

Самых сильных персонажей получить непросто. Большинство пятизвездочных персонажей доступны только в баннерах события, которые меняются каждые три недели. За один патч попарно проходит четыре разных баннера.

С 2 по 22 апреля начинается вторая половина версии 4.5 — сегодня молитвы Тиори и Итто заменят «рераны» (повторный баннер, который уже был раньше) Невилетта и Кадзухи. Затем этих персонажей несколько патчей никак нельзя будет получить.

Действующий (на момент публикации материала) баннер версии 4.5. Фото Genshin Impact

Баннеры закончатся 23 апреля перед релизом нового патча, а вот кто будет доступен дальше — неизвестно. Разработчики объявят об этом за несколько дней до релиза, но среди пятизвездочных персонажей точно будет Арлекино.

Фото Genshin Impact

Региональный баннер в Genshin Impact — как он работает

В марте в Genshin Impact добавили новый тип молитв, куда попадают различные пятизвездочные персонажи и оружие. Туда включают как стандартных героев, так и «ивентовых», которых раньше приходилось ждать много месяцев.

Вот так выглядел этот баннер в 4.5: его полностью посвятили героям из Мондштадта. Чтобы получить что-то конкретное, достаточно выбрать курс на него — и тогда он точно выпадет если не с первой, то со второй попытки.

Эта молитва позволяет гарантированно получить персонажей из «стандарта». Там, напомним, такой возможности нет, всегда выпадает случайная.

Кроме того, туда попадают «ивентовые» персонажи, которые появлялись в молитве событий не менее трех раз. В ближайших патчах (до конца 2024 года) в «региональном» баннере могут появиться следующие персонажи:

Туда же могут попасть стандартные персонажи — Ци Ци, Кэ Цин, Тигнари и Дэхья.

Других ивентовых легендарных героев придется ждать дольше. Когда тот или иной герой будет доступен, точно неизвестно, но чем дольше его не было, тем больше шанс увидеть персонажа в следующем патче.

Сейчас игроки ориентируются на этот список:

Вполне логично предположить, что в следующем обновлении 4.6 разработчики могут добавить молитвы Шень Хэ, Нилу или Альт-Хайтама.

В то же время ждать Яэ Мико, Итто или Тиори в ближайших патчах не стоит — вероятнее всего новички смогут получить их только в течение 2025 года.

В конце концов есть еще один особенный персонаж в Genshin Impact, которого получить новые игроки не смогут никогда. Это Элой, знакомая геймерам по серии игр Horizon. Она появилась в проекте от HoYoverse в рамках коллаборации с Sony и была подарком игрокам в одном из ранних патчей. Впрочем, многие считают персонажа неудачным и очень слабым, так что не велика потеря.