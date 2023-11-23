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Сегодня, 12:20

Новая Call of Duty расскажет о войне в персидском заливе

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Call Of Duty: Black Ops.
Фото Activision

Журналист рассказал немного подробностей о следующей части Call of Duty — действие игры развернется в персидском заливе.

Новая часть франшизы развернется в 90-х и расскажет о конфликте между Ираком и коалицией из 35 стран во главе с США. Возможно, что это будет часть франшизы Black Ops. Еще одной отличительной особенностью является то, что в шутере появятся традиционное оружие и военные технологии — в Activision решили отойти от тематик ближайшего будущего. Разработкой игры займется Treyarch — она занималась и предыдущими частями Black Ops.

Релиз игры ожидается в конце осени или начале зимы 2024 года.

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