В DayZ Frostline наступила зима — в игру добавят заснеженный биом, теплую одежду и новые локации

DayZ Frostline ждет крупное дополнение — в выживач добавят заснеженный биом и множество новых механик.

Игрокам предстоит следить за тем, чтобы их персонажи всегда оставались в тепле и не болели. Согреть героев получится при помощи теплой одежды, разведения костров и посещения горячих источников, расположенных в разных частях карты.

Дополнение будет платным. Его релиз состоится во второй половине 2024 года.