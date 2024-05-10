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Сегодня, 15:40

В DayZ Frostline наступила зима — в игру добавят заснеженный биом, теплую одежду и новые локации

Владислав Шалганов
Корреспондент
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DayZ Frostline.
Фото Bohemia Interactive

DayZ Frostline ждет крупное дополнение — в выживач добавят заснеженный биом и множество новых механик.

Игрокам предстоит следить за тем, чтобы их персонажи всегда оставались в тепле и не болели. Согреть героев получится при помощи теплой одежды, разведения костров и посещения горячих источников, расположенных в разных частях карты.

Дополнение будет платным. Его релиз состоится во второй половине 2024 года.

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