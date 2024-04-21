Российские студенты стали чемпионами мира по программированию

Студенты факультета компьютерных наук Высшей школы экономики победили на международной студенческой олимпиаде по программированию.

Олимпиада ICPC. Фото digital.gov.ru

С 14 по 19 апреля в египетском Луксоре состоялись два финала состязания: в 46-м финале россияне получили золотые медали, а в 47-м — стали чемпионами мира и получили золотые медали. Участие в 46-м и 47-м финалах приняли более 840 студентов из 50 стран, но именно русские оказались самыми сильными.

Олимпиада ICPC — один из наиболее крупных и престижных чемпионатов по программированию в мире.