Злодеем в Far Cry 7 станет актер из «Острых Козырьков» и «Оппенгеймера»

Главный злодеем Far Cry 7 может стать голливудский актер Киллиан Мерфи, известный зрителям по сериалу «Острые Козырьки» и «Оппенгеймер».

О том, что ирландский актер появится в новом шутере от Ubisoft рассказал инсайдер j0nathan. Ранее он также верно слил Assassin's Creed Mirage.

Far Cry 6. Фото Ubisoft

В предыдущей части Far Cry 6 главным злодеем также был известный актер — Джанкарло Эспозито, известный по роли Гуса в сериале «Во все тяжкие».