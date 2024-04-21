Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 12:52

Злодеем в Far Cry 7 станет актер из «Острых Козырьков» и «Оппенгеймера»

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Острые козырьки.
Фото BBC

Главный злодеем Far Cry 7 может стать голливудский актер Киллиан Мерфи, известный зрителям по сериалу «Острые Козырьки» и «Оппенгеймер».

О том, что ирландский актер появится в новом шутере от Ubisoft рассказал инсайдер j0nathan. Ранее он также верно слил Assassin's Creed Mirage.

Far Cry 6.
Фото Ubisoft

В предыдущей части Far Cry 6 главным злодеем также был известный актер — Джанкарло Эспозито, известный по роли Гуса в сериале «Во все тяжкие».

0
Читайте также
Биография Анны Курниковой: карьера и успех главной звезды российского тенниса 90-х
«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
Количество пострадавших в результате ДТП в Подмосковье выросло до 15
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
Штурмовики захватили позиции и взяли в плен солдат ВСУ на купянском направлении
ПВО РФ уничтожила два украинских воздушных шара над Тульской и Московской областями
Популярное видео
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Женщина украла 500 тысяч рублей ради онлайн-игр — ее ждут годы тюрьмы

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости