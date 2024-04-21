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Визуальная новелла про любителя пива и Мира танков рвет чарты в Steam

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Альтушка для скуфа.
Фото RIKANIMATION

В Steam состоялся релиз «Альтушки со Скуфуслуг» — игра сразу же попала в топ-5 самых покупаемых новинок.

По сюжету вы 40-летний безработный мужчина, любящий баловать себя пивом и вредной едой. В свободное время не делаете ничего, кроме игры в Мир танков. Однажды в Госуслугах вы натыкаетесь на услугу по выдаче «Альтушек», девушек с неформальной внешностью и одеждой, которых можно получить после заполнения документов. Но так ли все просто, как кажется на первый взгляд?

Игра доступна в российском Steam и стоит 169 рублей.

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