К Fallout 4 вернулся ажиотаж и волны ненависти — все из-за обновления для мощных ПК и консолей

Bethesda обновила Fallout 4 для новых консолей и ПК и разгневала геймеров, ведь у них слетели все модификации.

Fallout 4. Фото Bethesda

Новое обновление было приурочено к выходу экранизации Fallout и оно было не зря — после сериала на Fallout 4 обратили много внимания. Однако у этого были и свои минусы — у игроков пропала возможность пользоваться старыми модификациями и загружать сохранения, на которых они использовались.

Похожая волна ненависти к Bethesda была, когда студия обновила издание Skyrim Legendary Edition до Anniversary.