Дмитрий Куплинов женится? Ютубер сделал предложение своей девушке спустя 10 лет отношений

Русский летсплеер Дмитрий Куплинов сделал предложение своей девушке Екатерине спустя 10 лет отношений.

Дмитрий Куплинов. Фото Соцсети

Фото с кольцом Куплинов опубликовал в своих социальных сетях. В комментариях пользователи поздравляют блогера и сетуют на то, как быстро летит время.

Дмитрий Куплинов состоит в отношениях со своей девушкой Екатириной Малиной уже десять лет. Когда и где пройдет брачная церемония — неизвестно.