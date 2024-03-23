Известный инсайдер опроверг перенос даты выхода GTA 6

Известный инсайдер Том Хендерсон раскритиковал статью Kotaku о возможных переносах GTA 6. По его словам, никакой новой информации в ней нет — о переводе сотрудников Rockstar на офисную работу стало известно уже давно.

Все остальное же — попытки журналистов Kotaku «подлить масла в огонь». Хендерсон считает, что релиз игры по-прежнему назначен на 2025-й, хотя перенос на его вторую половину действительно вполне вероятен.