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23 марта, 16:15

Baldur's Gate 4 и DLC не будет — глава Larian призвал никого не винить

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Larian

Недавно студия Larian расстроила фанатов Baldur's Gate 3, заявив, что не собирается разрабатывать сиквел, DLC или новую игру по правилам D&D, сосредоточившись вместо этого на полностью оригинальных проектах.

Причиной мог стать конфликт с Wizards of the Coast — правообладателями D&D, которые получили 90 млн долларов с продаж третьей части.

Baldur's Gate 3.Конкурент Skyrim? Моды для Baldur's Gate 3 появятся даже на Xbox и PlayStation

Впрочем, это оказалось не так. Свен Винке, глава Larian, и ранее говорил, что решение отказаться от продолжения BG было внутренним — команде просто хотелось заняться чем-то другим.

Сейчас же он прямо подчеркнул, что WotC предоставляла им творческую свободу и попросил не винить компанию за то, что в Larian решили пойти другим путем.

Фото Twitter

Baldur's Gate 3 продолжит получать обновления, а права на франшизу остаются у WotC, поэтому сиквелом (теоретически) смогут заняться другие разработчики.

Источник: Reddit
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