Rockstar не успевает — GTA 6 могут перенести

Издание Kotaku рассказало о том, что происходит со сроками разработки GTA 6. Согласно источникам издания, сейчас Rockstar нацелена на выход игры весной 2025 года. Но это может измениться — разработка игры отстает от графика и существует вероятность переноса на конец 2025-го или даже на начало 2026 года.

Руководство компании пытается избежать этого, заставляя сотрудников менять удаленный формат работы на офисный, но многим из разработчиков это не нравится — они изначально приходили в Rockstar на «удаленку» и не собираются перерабатывать.