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23 марта, 13:20

Rockstar не успевает — GTA 6 могут перенести

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Издание Kotaku рассказало о том, что происходит со сроками разработки GTA 6. Согласно источникам издания, сейчас Rockstar нацелена на выход игры весной 2025 года. Но это может измениться — разработка игры отстает от графика и существует вероятность переноса на конец 2025-го или даже на начало 2026 года.

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Руководство компании пытается избежать этого, заставляя сотрудников менять удаленный формат работы на офисный, но многим из разработчиков это не нравится — они изначально приходили в Rockstar на «удаленку» и не собираются перерабатывать.

Источник: DTF
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