Формы героини Stellar Blade увлекли игроков на 50 часов

Разработчики Stellar Blade поблагодарили фанатов за любовь к их игре и обратили внимание на то, что некоторые игроки уже провели в небольшой демо-версии более 50 часов, шутливо заметив, что это их «пугает». Разумеется, комментаторы мгновенно предположили, что дело в главной героине и ее формах, вокруг реалистичности которых не так давно разгорелся настоящий скандал.

Фото psfanatic.com/stellar-blade-director-says-eve-should-be-wearing-clothes-as-much-as-possible

Stellar Blade выйдет уже 26 апреля.