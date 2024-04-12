Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:45

Формы героини Stellar Blade увлекли игроков на 50 часов

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Shift Up

Разработчики Stellar Blade поблагодарили фанатов за любовь к их игре и обратили внимание на то, что некоторые игроки уже провели в небольшой демо-версии более 50 часов, шутливо заметив, что это их «пугает». Разумеется, комментаторы мгновенно предположили, что дело в главной героине и ее формах, вокруг реалистичности которых не так давно разгорелся настоящий скандал.

Фото psfanatic.com/stellar-blade-director-says-eve-should-be-wearing-clothes-as-much-as-possible
Stellar Blade. Демоверсия Stellar Blade с сексуальной героиней вышла на PS5 — игра официально недоступна в России

Stellar Blade выйдет уже 26 апреля.

Источник: TG-канал
0
Читайте также
Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
Стало известно, сколько заработал Большунов по итогам сезона
В Донецке разыскивают военного корреспондента Рассела Бентли из США
Громкая отставка в «Спартаке», Амарал провел тайную встречу с журналистами, на место Абаскаля 20 претендентов. Что происходит у красно-белых
В Ленинградской области ребенок выпал из окна из-за недосмотра родителей
Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России
Популярное видео
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Fallout 4 обновят уже в апреле — повысят разрешение и поправят баги
Новости
RSS RSS
Все новости