Мелстрой: планировал взять один-два «гелика», но потом подсел на эмоции

Стример Мелстрой, отличившийся приобретением автомобилей на 500 миллионов рублей, раскрыл детали своего шопинга.

Оказалось, что покупки были импульсивными — изначально стример собирался взять всего-то «один-два гелика», но затем «подсел на эмоции» и стал скупать машины просто посидев в салоне, «примерно как в GTA».

Все это выглядит настолько неправдоподобно, что в интернете начали задаваться вопросом — возможно, Мелстрой просто берет автомобили в аренду?