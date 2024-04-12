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Мелстрой: планировал взять один-два «гелика», но потом подсел на эмоции

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стример Мелстрой, отличившийся приобретением автомобилей на 500 миллионов рублей, раскрыл детали своего шопинга.

Оказалось, что покупки были импульсивными — изначально стример собирался взять всего-то «один-два гелика», но затем «подсел на эмоции» и стал скупать машины просто посидев в салоне, «примерно как в GTA».

Мелстрой. Как в GTA, но в жизни — Мелстрой показал свой автопарк за 580 млн рублей

Все это выглядит настолько неправдоподобно, что в интернете начали задаваться вопросом — возможно, Мелстрой просто берет автомобили в аренду?

Источник: TG-канал
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