Демоверсия Stellar Blade с сексуальной героиней вышла на PS5 — игра официально недоступна в России

Нашумевшая Stellar Blade наконец-то получила открытую демоверсию для владельцев консоли PlayStation 5.

Фото Shift Up

Доступ к демонстрационной версии игры появится в 17.00 по мск. Игру уже успели похвалить не только за откровенные наряды и красивую героиню, но и за интересный пост-апокалиптический сюжет и разнообразный геймплей.

Игра официально не распространяется в России. Чтобы поиграть в нее, придется создать иностранный аккаунт. Чаще всего игроки создают профили через Турцию.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля только на PS5.