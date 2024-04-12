Fallout 4 обновят уже в апреле — повысят разрешение и поправят баги

25 апреля на консолях и ПК выйдет «некстген» — обновление для Fallout 4. Теперь владельцы PS5 и Xbox Series смогут поиграть в последнюю часть знаменитой франшизы без режима обратной совместимости, в высоком разрешении, с расширенными настройками качества и повышенной стабильностью.

Не останутся в стороне и владельцы ПК и консолей старого поколения — они также получат багфиксы, а на ПК еще и официальную поддержку широкоформатных мониторов. Кроме того, Fallout 4 появится и в магазине Epic Games Store, а часть модификаций из Creation Club станет бесплатной.