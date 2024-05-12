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Сегодня, 13:45

Star Citizen все-таки делают? Космический долгострой получил крупный патч

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото CIG

Амбициозный космический симулятор Star Citizen давно стал синонимом слова «долгострой», а его обсуждение обычно сводится к разговорам про то, что игра никогда не выйдет. Однако cейчас студия CIG поколебала эти убеждения, выпустив один из крунейших патчей с момента выхода в ранний доступ.

Star Citizen. Star Citizen не выйдет? Разработчики симулятора-долгостроя разбегаются

На планетах Star Citizen появилась животная жизнь и «разведывательные центры» — «данжи», где есть как PvE так и PvP.

Кроме того, были улучшены самые разные аспекты игры — освещение, полеты, интерфейс и стрельба от первого лица.

Источник: DTF
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