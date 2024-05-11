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Сегодня, 17:35

И модов не надо — в GTA 6 может появиться контент «для взрослых»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Если верить слухам, то в GTA 6 появятся постельные сцены — и для этого не понадобятся какие-либо моды.

Учитывая то, что главные герои, Люсия и Джейсон, явно будут поддерживать друг с другом интимные отношения — поверить в это не особенно трудно.

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О том, как именно будет реализована их любовь, информации нет. Стоит заметить, что одной из самых популярных игр последнего года была Baldur's Gate 3, где присутствует весьма откровенная по меркам мейнстримных игр эротика.

Источник: TG-канал Steam Community
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