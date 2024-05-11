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Сегодня, 20:05

Раскрыта личность хакера, пытавшегося подставить авторов S.T.A.L.K.E.R. 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

Давний скандал вокруг студии GSC Game World получил продолжение. По версии блогера DeadP47, автором страйков, которые отправляли создателям контента по S.T.A.L.K.E.R. от лица разработчиков, оказался... человек под ником Daniil Nexus, один из администраторов ВК-группы «Вестник «Того Самого Сталкера», где выкладывались «слитые» материалы, и которая сама получала страйки.

Коллекционка. Появилась карта игрового мира S.T.A.L.K.E.R. 2 — она выглядит будто бы нарисованной от руки

Похоже, аргументов DeadP47 оказалось достаточно — Даниил Нексус (Daniil Nexus) уже лишился «админки» в группе.

Источник: DTF
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