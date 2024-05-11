Раскрыта личность хакера, пытавшегося подставить авторов S.T.A.L.K.E.R. 2

Давний скандал вокруг студии GSC Game World получил продолжение. По версии блогера DeadP47, автором страйков, которые отправляли создателям контента по S.T.A.L.K.E.R. от лица разработчиков, оказался... человек под ником Daniil Nexus, один из администраторов ВК-группы «Вестник «Того Самого Сталкера», где выкладывались «слитые» материалы, и которая сама получала страйки.

Похоже, аргументов DeadP47 оказалось достаточно — Даниил Нексус (Daniil Nexus) уже лишился «админки» в группе.