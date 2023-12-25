Самые ожидаемые видеоигры 2024 года для смартфонов и планшетов

Без них будет скучно стоять в очередях, путешествовать и добираться до работы и учебы.

Грядущий год обещает быть богатым на громкие релизы. Любители мобильных платформ увидят множество новинок, которые должны всколыхнуть индустрию мобильных игр. Собрали самые ожидаемые игры 2024 года для iOS и Android.

Tom Clancy's The Division Resurgence

— Дата выхода: в начале 2024 года

— Платформы: iOS, Android

— Жанры: шутер от третьего лица, RPG

— Издатель: Ubisoft

Фото Tom Clancy's The Division Resurgence

Мобильный шутер из знаменитой серии Tom Clancy's. Главная его особенность — общий открытый мир, в котором можно встретить других игроков. Будут реализованы различные PvE- и PvP-активности, система развития персонажа, красивая графика, уникальная сюжетная линия. Релиз состоится в начале 2024 года.

One Punch Man: World

— Дата выхода: 1 февраля 2024 года

— Платформы: iOS, Android

— Жанры: экшен, файтинг

— Издатель: Crunchyroll Games

Фото One Punch Man: World

Экшен по мотивам аниме «Ванпанчмен». Предстоит окунуться в повседневную жизнь героев, выполнять различные задания и очень много драться. Уже сейчас открыта предварительная регистрация в Google Play и App Store.

Rainbow Six Mobile

— Дата выхода: до 31 марта 2024 года

— Платформы: iOS, Android

— Жанр: тактический шутер

— Издатель: Ubisoft

Фото Rainbow Six Mobile

Мобильная игра по знаменитой франшизе Rainbow Six. В ней будут представлены все классические режимы, большое количество оружия, как минимум четыре карты, 19 операторов и многое другое.

Мягкий запуск шутера состоялся в августе. Доступ к нему получили жители Канады, Мексики, Чили и Колумбии. Постепенно разработчики будут расширять этот список, а полноценный релиз ожидается в первом квартале 2024 года.

Call of Duty: Warzone Mobile

— Дата выхода: весна 2024 года

— Платформы: iOS, Android

— Жанр: шутер от первого лица

— Издатель: Activision

Фото Call of Duty: Warzone Mobile

Изначально игра должна была выйти до конца 2023 года, но Activision отложила релиз для ее доработки. Ориентировочная дата, указанная в App Store, 30 апреля 2024 года. Однако она еще может измениться, как уже происходило ранее.

В шутере появятся два режима: «королевская битва» и «возрождение». Лобби будет вмещать до 120 игроков. Бета-версия, запущенная в конце 2022 года, получила множество положительных отзывов от критиков и обычных пользователей. Сейчас игра доступна лишь в нескольких регионах.

SaGa Emerald Beyond

— Дата выхода: 25 апреля 2024 года

— Платформы: iOS, Android

— Жанр: RPG

— Издатель: Square Enix

Фото SaGa Emerald Beyond

Пошаговая ролевая игра, которая объединит в себе лучшие элементы франшизы SaGa. Вам предстоит собрать команду из пяти персонажей и отправиться в путешествие по 17 взаимосвязанным мирам. Сюжетная линия будет меняться в зависимости от принятых решений.

Valorant Mobile

— Дата выхода: 2024

— Платформы: iOS, Android

— Жанр: шутер от первого лица

— Издатель: Riot Games

Фото Valorant Mobile

Один из самых многообещающих шутеров для iOS и Android. Его разработкой занимается китайская компания Tencent Games, которая имеет большой опыт работы с мобильными платформами.

Об игре известно мало, хотя ее анонсировали еще в июне 2021 года. Закрытое тестирование уже проводилось в Китае. По информации датамайнеров, бета-версия шутера выйдет в январе 2024 года. Официальной даты релиза пока нет.

Assassin's Creed Jade

— Дата выхода: 2024

— Платформы: iOS, Android

— Жанры: RPG

— Издатель: Ubisoft

Фото Assassin's Creed Jade

Это первая полноценная игра серии, разрабатываемая специально для мобильных устройств. Она перенесет игроков в III век до нашей эры на территорию Древнего Китая. Геймплей будет включать многие традиционные механики Assassin's Creed.

Игра еще не получила страницы в Google Play и App Store, но ее релиз ожидается в 2024-м. Распространение будет производиться по условно-бесплатной модели.

Project: Ragnarok

— Дата выхода: 2024

— Платформы: iOS, Android

— Жанр: MMORPG

— Издатель: NetEase

Фото Project: Ragnarok

Кроссплатформенная MMORPG с открытым миром. Сеттинг игры вдохновлен скандинавской мифологией. Разработчиком выступает китайская студия NetEase, которая широко известна по Diablo Immortal и сотрудничеству с Blizzard Entertainment. Игра также будет выпущена на ПК и консолях.

Seven Deadly Sins Origin

— Дата выхода: 2024

— Платформы: iOS, Android

— Жанры: экшен, RPG

— Издатель: Netmarble Games

Фото Seven Deadly Sins Origin

Экшен-RPG в духе Genshin Impact. Сюжетная линия основана на манге «Семь смертных грехов» и ее продолжении — «Четыре рыцаря апокалипсиса». В игре реализованы механики командных боев, полета, плавания и решения головоломок. Точной даты релиза пока нет.

Kingdom Hearts Missing-Link

— Дата выхода: 2024

— Платформы: iOS, Android

— Жанр: RPG

— Издатель: Square Enix

Фото Kingdom Hearts Missing-Link

Новинка из серии Kingdom Hearts. Игровой мир будет частично привязан к реальному с помощью GPS. Аналогичная система используется в Pokemon Go.

Разработчики пообещали представить захватывающие сражения в режиме реального времени. В ряде регионов уже прошло закрытое бета-тестирование.