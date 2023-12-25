Видеоигры
Статьи
Главная
Видеоигры

Сегодня, 19:20

Самые ожидаемые видеоигры 2024 года для смартфонов и планшетов

Александр Свиридов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Assassins Creed Jade
Без них будет скучно стоять в очередях, путешествовать и добираться до работы и учебы.

Грядущий год обещает быть богатым на громкие релизы. Любители мобильных платформ увидят множество новинок, которые должны всколыхнуть индустрию мобильных игр. Собрали самые ожидаемые игры 2024 года для iOS и Android.

Tom Clancy's The Division Resurgence

— Дата выхода: в начале 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанры: шутер от третьего лица, RPG
— Издатель: Ubisoft

Фото Tom Clancy's The Division Resurgence

Мобильный шутер из знаменитой серии Tom Clancy's. Главная его особенность — общий открытый мир, в котором можно встретить других игроков. Будут реализованы различные PvE- и PvP-активности, система развития персонажа, красивая графика, уникальная сюжетная линия. Релиз состоится в начале 2024 года.

One Punch Man: World

— Дата выхода: 1 февраля 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанры: экшен, файтинг
— Издатель: Crunchyroll Games

Фото One Punch Man: World

Экшен по мотивам аниме «Ванпанчмен». Предстоит окунуться в повседневную жизнь героев, выполнять различные задания и очень много драться. Уже сейчас открыта предварительная регистрация в Google Play и App Store.

Rainbow Six Mobile

— Дата выхода: до 31 марта 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: тактический шутер
— Издатель: Ubisoft

Фото Rainbow Six Mobile

Мобильная игра по знаменитой франшизе Rainbow Six. В ней будут представлены все классические режимы, большое количество оружия, как минимум четыре карты, 19 операторов и многое другое.

Мягкий запуск шутера состоялся в августе. Доступ к нему получили жители Канады, Мексики, Чили и Колумбии. Постепенно разработчики будут расширять этот список, а полноценный релиз ожидается в первом квартале 2024 года.

Call of Duty: Warzone Mobile

— Дата выхода: весна 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: шутер от первого лица
— Издатель: Activision

Фото Call of Duty: Warzone Mobile

Изначально игра должна была выйти до конца 2023 года, но Activision отложила релиз для ее доработки. Ориентировочная дата, указанная в App Store, 30 апреля 2024 года. Однако она еще может измениться, как уже происходило ранее.

В шутере появятся два режима: «королевская битва» и «возрождение». Лобби будет вмещать до 120 игроков. Бета-версия, запущенная в конце 2022 года, получила множество положительных отзывов от критиков и обычных пользователей. Сейчас игра доступна лишь в нескольких регионах.

SaGa Emerald Beyond

— Дата выхода: 25 апреля 2024 года
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: RPG
— Издатель: Square Enix

Фото SaGa Emerald Beyond

Пошаговая ролевая игра, которая объединит в себе лучшие элементы франшизы SaGa. Вам предстоит собрать команду из пяти персонажей и отправиться в путешествие по 17 взаимосвязанным мирам. Сюжетная линия будет меняться в зависимости от принятых решений.

Valorant Mobile

— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: шутер от первого лица
— Издатель: Riot Games

Фото Valorant Mobile

Один из самых многообещающих шутеров для iOS и Android. Его разработкой занимается китайская компания Tencent Games, которая имеет большой опыт работы с мобильными платформами.

Об игре известно мало, хотя ее анонсировали еще в июне 2021 года. Закрытое тестирование уже проводилось в Китае. По информации датамайнеров, бета-версия шутера выйдет в январе 2024 года. Официальной даты релиза пока нет.

Assassin's Creed Jade

— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанры: RPG
— Издатель: Ubisoft

Фото Assassin's Creed Jade

Это первая полноценная игра серии, разрабатываемая специально для мобильных устройств. Она перенесет игроков в III век до нашей эры на территорию Древнего Китая. Геймплей будет включать многие традиционные механики Assassin's Creed.

Игра еще не получила страницы в Google Play и App Store, но ее релиз ожидается в 2024-м. Распространение будет производиться по условно-бесплатной модели.

Project: Ragnarok

— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: MMORPG
— Издатель: NetEase

Фото Project: Ragnarok

Кроссплатформенная MMORPG с открытым миром. Сеттинг игры вдохновлен скандинавской мифологией. Разработчиком выступает китайская студия NetEase, которая широко известна по Diablo Immortal и сотрудничеству с Blizzard Entertainment. Игра также будет выпущена на ПК и консолях.

Seven Deadly Sins Origin

— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанры: экшен, RPG
— Издатель: Netmarble Games

Фото Seven Deadly Sins Origin

Экшен-RPG в духе Genshin Impact. Сюжетная линия основана на манге «Семь смертных грехов» и ее продолжении — «Четыре рыцаря апокалипсиса». В игре реализованы механики командных боев, полета, плавания и решения головоломок. Точной даты релиза пока нет.

Kingdom Hearts Missing-Link

— Дата выхода: 2024
— Платформы: iOS, Android
— Жанр: RPG
— Издатель: Square Enix

Фото Kingdom Hearts Missing-Link

Новинка из серии Kingdom Hearts. Игровой мир будет частично привязан к реальному с помощью GPS. Аналогичная система используется в Pokemon Go.

Разработчики пообещали представить захватывающие сражения в режиме реального времени. В ряде регионов уже прошло закрытое бета-тестирование.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушитель года»
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучшие RPG 2023 года: Baldur's Gate 3 вне конкуренции

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости