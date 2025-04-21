Что такое КС 2? Новая эра легендарного шутера Counter-Strike

27 сентября 2023 года студия Valve выпустила Counter-Strike 2 — обновленный киберспортивный шутер, продолжающий культовую серию. Открытый бета-тест игры можно считать крайне удачным — за ночь после запуска CS2 игру успели опробовать более миллиона игроков.

Counter-Strike 2 — это не просто обновление старой доброй CS:GO. Это полноценный перезапуск, новая глава в истории самой культовой серии соревновательных шутеров. Valve сделала шаг вперёд, переведя игру на движок Source 2 и внедрив массу изменений в графику, механику и инфраструктуру. В этой статье вы найдёте все ключевые подробности о CS2 и сможете перейти к другим полезным материалам по конкретным темам.

Одновременный онлайн игры до сих пор держится на отметке в 800-900 тыс. игроков. Что нового привнесла студия в привычную формулу шутера? Какие системные требования нужны для комфортной игры? Давайте разбираться.

Фото Valve

Эволюция серии Counter-Strike

Почему CS2 вышла только сейчас?

Хотя Counter-Strike существует уже более двух десятилетий, Valve не торопилась с выпуском полноценной «второй части». CS:GO была настолько успешной, что поддерживалась более 10 лет — с регулярными обновлениями, новыми кейсами и турнирами. Однако устаревший движок Source сдерживал развитие как визуальной части, так и пользовательского контента. Именно поэтому с развитием Source 2 настал момент для перезапуска, который бы соответствовал современным стандартам и ожиданиям игроков.

Чтобы понять значимость CS2, важно вспомнить, с чего всё начиналось. Counter-Strike начался как пользовательский мод, а затем стал феноменом в мире шутеров и киберспорта. Серия прошла долгий путь эволюции и адаптации под современные реалии гейминга.

CS 1.6 — легендарная классика и киберспортивный символ нулевых

CS: Source — переход на движок Source, но меньше киберспортивного внимания

CS:GO — эпоха массовой популярности, кейсов, скинов и мажоров

CS2 — современный стандарт с новыми возможностями и механиками

Valve впервые решила полностью заменить предыдущую версию. CS:GO официально «ушла на покой», уступив место новой игре.

Фото Valve

Что нового в КС 2

Главным нововведением игры очевидно является переход на новый движок. Source 2 помог не только существенно подтянуть визуал, тени и рендер внутриигровой графики, но и открыть большое просторное поле для сообщества CS 2.

Valve, кстати, пообещала предоставить инструментарий нового движка моддерам, которые в будущем смогут создавать и выкладывать пользовательские карты. Это не новая практика, но приятно, что студия не забывает о народном творчестве.

Игрокам также пообещали, что CS будет моментально просчитывать каждый шаг, выстрел и поворот игрока, не опираясь на частоту обновления сервера.