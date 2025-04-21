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21 апреля, 16:25

Что такое КС 2? Новая эра легендарного шутера Counter-Strike

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото reddit

27 сентября 2023 года студия Valve выпустила Counter-Strike 2 — обновленный киберспортивный шутер, продолжающий культовую серию. Открытый бета-тест игры можно считать крайне удачным — за ночь после запуска CS2 игру успели опробовать более миллиона игроков.

Counter-Strike 2 — это не просто обновление старой доброй CS:GO. Это полноценный перезапуск, новая глава в истории самой культовой серии соревновательных шутеров. Valve сделала шаг вперёд, переведя игру на движок Source 2 и внедрив массу изменений в графику, механику и инфраструктуру. В этой статье вы найдёте все ключевые подробности о CS2 и сможете перейти к другим полезным материалам по конкретным темам.

CS&nbsp;2.Эра CS:GO закончилась — Counter-Strike 2 вышла в открытый доступ

Одновременный онлайн игры до сих пор держится на отметке в 800-900 тыс. игроков. Что нового привнесла студия в привычную формулу шутера? Какие системные требования нужны для комфортной игры? Давайте разбираться.

Фото Valve

Эволюция серии Counter-Strike

Почему CS2 вышла только сейчас?

Хотя Counter-Strike существует уже более двух десятилетий, Valve не торопилась с выпуском полноценной «второй части». CS:GO была настолько успешной, что поддерживалась более 10 лет — с регулярными обновлениями, новыми кейсами и турнирами. Однако устаревший движок Source сдерживал развитие как визуальной части, так и пользовательского контента. Именно поэтому с развитием Source 2 настал момент для перезапуска, который бы соответствовал современным стандартам и ожиданиям игроков.

Чтобы понять значимость CS2, важно вспомнить, с чего всё начиналось. Counter-Strike начался как пользовательский мод, а затем стал феноменом в мире шутеров и киберспорта. Серия прошла долгий путь эволюции и адаптации под современные реалии гейминга.

  • CS 1.6 — легендарная классика и киберспортивный символ нулевых

  • CS: Source — переход на движок Source, но меньше киберспортивного внимания

  • CS:GO — эпоха массовой популярности, кейсов, скинов и мажоров

  • CS2 — современный стандарт с новыми возможностями и механиками

Valve впервые решила полностью заменить предыдущую версию. CS:GO официально «ушла на покой», уступив место новой игре.

Фото Valve

Что нового в КС 2

Главным нововведением игры очевидно является переход на новый движок. Source 2 помог не только существенно подтянуть визуал, тени и рендер внутриигровой графики, но и открыть большое просторное поле для сообщества CS 2.

Valve, кстати, пообещала предоставить инструментарий нового движка моддерам, которые в будущем смогут создавать и выкладывать пользовательские карты. Это не новая практика, но приятно, что студия не забывает о народном творчестве.

Игрокам также пообещали, что CS будет моментально просчитывать каждый шаг, выстрел и поворот игрока, не опираясь на частоту обновления сервера.

Смотреть трейлер Counter-Strike 2: Leveling Up The World

Еще одним большим нововведением являются обновленные дымовые гранаты. Теперь для смоков используются объемные динамические частицы, которые реагируют на окружение, выстрелы, взрывы и свет.

Обновилась и рейтинговая система. Теперь в Counter-Strike есть возможность следить за мировым топом и состязаться с игроками со всего земного шара. Более того, рейтинг стал индивидуальным для каждой карты — раньше игра подсчитывала общее звание игрока, основываясь на победах и поражениях на любой из карт соревновательного режима.

Количество раундов для победы сократили с 16 до 13 (общее количество раундов сократили с 30 до 24). И хоть на бумаге это звучит не так впечатляюще, на деле матчи действительно стали проходить в разы быстрее.

Counter-Strike 2.Counter-Strike 2 обновила рейтинговую систему — для каждой карты теперь будут свои звания

Из мелких изменений — обновленный интерфейс, звуки и модели оружия; новый вид главного меню, а также возможность увидеть, как персонажи моргают (шок).

Сравнение CS:GO и CS2

Многие игроки задаются вопросом: а чем новая версия действительно лучше? В этом блоке — наглядное сравнение ключевых отличий между CS:GO и CS2, чтобы вы могли сами оценить масштаб обновлений.

Характеристика

CS:GO

CS2

Движок

Source

Source 2

Гранаты

Статические, 2D

Объёмные, реагирующие на окружение

Система рангов

Общая для всех карт

Индивидуальная по картам

Графика

Устаревшая

Современная, с динамическим освещением

Поддержка модов

Ограниченная

Официальные инструменты для моддинга

Системные требования Counter-Strike 2

За визуальными обновлениями кроется и увеличенная требовательность к железу. Закрытый бета-тест немного расстроил игроков своей оптимизацией, однако к открытию доступа всем Valve поработала и над этим.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows(r) 10
  • Процессор: 4-потоковый процессор Intel(r) Core(tm) i5 750 или лучше
  • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: с 1 ГБ памяти или больше
  • DirectX: версии 11
  • Место на диске: 85 ГБ
Counter-Strike 2.Counter-Strike 2 не для слабых ПК — Valve показала системные требования игры
Фото esportfire.com

Этого должно хватить для игры со стабильным FPS, но чем лучше железо, тем лучше игровой опыт. В игре богатый набор настроек производительности, поэтому каждый игрок сможет найти подходящий сет-ап для своего ПК.

Впрочем, некоторые личности уже начали занижать рейтинг игре, так как системные требования по сравнению с CS:GO поднялись. А чего они ожидали, спрашивается? Новый движок больше требований к ПК. Все вроде бы логично?

Counter-Strike 2.Counter-Strike 2 массово занижают рейтинг — игроки жалуются на производительность

Смотреть видео Counter-Strike 2 at MAX SETTINGS

Где скачать Counter-Strike 2: игра доступна в России

Counter-Strike 2 официально распространяется в Steam и доступна для скачивания на территории России. В игру можно играть бесплатно, но для более комфортного опыта (и для доступа в соревновательным режим) потребуется приобрести прайм-статус. За него игроку придется заплатить 1500 рублей.

Как включить консоль и отобразить в игре FPS

Для включения консоли в настройках игры нужно нажать «да» в строке «Включить консоль разработчика». После этого необходимо нажать на «~», и консоль откроется.

Для отображения FPS в игре нужно:

  1. Зайти в Steam;
  2. Кликнуть на «Steam» в левом верхнем углу;
  3. Нажать «Настройки»;
  4. Выбрать «В игре»;
  5. Включить «Отображение частоты кадров».
Фото Valve

Как играть в КС 2: гайды и помощь новичкам

CS2 стала доступна миллионам новых игроков, и многим из них потребуется помощь на старте. В этом разделе собраны материалы, которые помогут быстро разобраться с базовыми настройками и повысить эффективность в игре.

Моды, карты и кастомизация

Одна из самых сильных сторон новой игры — это открытость для комьюнити. Source 2 позволяет создавать уникальные карты и моды, развивая сообщество и расширяя стандартный опыт игры.

  • Source 2 открыл доступ к мощным инструментам для моддинга

  • Взрывной рост пользовательских карт, тренировочных режимов и «fun» — режимов

  • Прогресс и скины из CS:GO перенесены, ничего не потеряно

Киберспорт

Киберспортивная сцена CS:GO была гигантской — и CS2 унаследовала этот потенциал. Valve и крупнейшие организаторы турниров уже подтвердили переход. Здесь вы узнаете, что ждёт профессиональных игроков и команды.

  • Valve подтвердила: все будущие турниры будут проводиться на CS2

  • Переход команд и игроков: s1mple, NiKo, ZywOo уже осваиваются в CS2

  • ESL, BLAST, PGL готовят новые сезоны на новом движке

Актуальный рейтинг игроков CS2 2025

Рейтинг команд по версии HLTV (топ-5):

  1. G2 Esports — стабильность и мощная связка NiKo + m0NESY

  2. Team Vitality — ZywOo продолжает тащить, отличная командная игра

  3. FaZe Clan — опытная команда с хорошей стрельбой и тактиками

  4. Team Spirit — взрывной рост, donk на пике формы

  5. Natus Vincere (NAVI) — адаптация состава, но всё ещё в топе

ТОП-5 по версии HLTV и аналитиков:

  1. ZywOo (Team Vitality) — стабильная форма, универсальность и ключевые клатчи

  2. s1mple (NAVI) — по-прежнему легенда, несмотря на перерыв

  3. m0NESY (G2 Esports) — молниеносная реакция и лучший снайпер года

  4. NiKo (G2 Esports) — механический монстр и тактический ум

  5. donk (Team Spirit) — взрывной прорыв года, доминирует в entry-файтах

Прогноз аналитиков: кто может ворваться в топ в 2025 году?

  • KaiR0N- (Virtus.pro) — агрессивный и техничный rifler, уверенно показывает себя на TIER-1 турнирах

  • w0nderful (NAVI) — перспективный снайпер, набирает форму в CS2

  • headtr1ck (NIP) — мощный aim и стабильность в клатчах

  • Patsi (Team Liquid) — креативный стиль игры, может выстрелить в новом составе

Что говорят про CS2 профессиональные игроки?

CS2 вызвала шквал обсуждений в киберспортивной среде. Вот несколько высказываний от топовых игроков:

«Наконец-то можно не думать о тикрейте. Всё ощущается в разы плавнее» — NiKo, G2 Esports

«Дым теперь можно использовать стратегически, как настоящее оружие» — ZywOo, Team Vitality

«Переход с CS:GO был странным, но теперь уже не хочется возвращаться» — s1mple, NAVI

«Рейтинговая система по картам — это то, чего не хватало все эти годы» — m0NESY, G2 Esports

Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
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