Лучшие карты для тренировки стрельбы в Counter-Strike 2

Ты — не ты, когда не разогрелся на аим-карте.

Ни один успешный игрок в Counter-Strike 2 не обходится без тренировок. За долгие годы существования шутера сообщество придумало множество специальных карт, которые позволяют улучшать различные навыки. Ими часто пользуются как обычные геймеры, так и киберспортсмены.

Самым важным умением в Counter-Strike 2 является стрельба. Нередко судьба раунда, а то и матча зависит от одного выстрела. Чтобы не облажаться в решающий момент, необходимо постоянно развивать скорость реакции и точность прицеливания. Для этого редакция «Спорт-Экспресс» подготовила список лучших карт для тренировки стрельбы в Counter-Strike 2.

Лучшие карты для тренировки аима в CS2

При создании подборки мы ориентировались на несколько факторов: популярность в сообществе, практическая польза и общая оценка.

Aim Botz — Aim Training

Легендарная карта, которая завоевала огромную популярность в CS:GO. За все время ее скачали более 24 миллионов пользователей. На ней регулярно тренируются многие известные киберспортсмены, включая s1mple и m0NESY.

Фото Valve

Конечно же, такой успех не мог остаться незамеченным, поэтому карту сразу же адаптировали под CS2. Она обладает широким функционалом — как тренироваться, выбираете только вы. Среди основных преимуществ: тонкая настройка поведения ботов, помощь в стрельбе, возможность устанавливать препятствия и выполнять челленджи.

Доступна для скачивания из Steam по ссылке.

CSStats Training Map (CSGOHUB)

Карта от турнирнирного оператора ESL. Она привлекает многих игроков своей простотой и приятным дизайном. Для тренировки доступно любое оружие. При желании можно задать ботам поведение и добавить различные объекты, чтобы сымитировать рельеф карты из матчмейкинга.

Фото Valve

Доступна для скачивания по ссылке.

A feature-rich, yet lightweight warmup map

Краткое описание следует из названия: многофункциональная, но легкая карта. За короткое время она завоевала доверие игроков благодаря множеству функций и режимов, которые моделируют различные игровые ситуации.

Фото Valve

Карта подойдет для тренировки как AWP, так и штурмовых винтовок. Любители холодного оружия могут опробовать все виды ножей, которые есть в CS2.

Доступна для скачивания по ссылке.

Angle Hold Trainer CS2

Карта отличается от предыдущих в Counter-Strike 2. Она позволяет тренировать реакцию и точность стрельбы по ботам, появляющихся из-за стены. Для отслеживания прогресса на стене установлен таймер. При заходе на карту обязательно нужно выбирать сторону контр-террористов.

Фото Valve

Доступна для скачивания по ссылке.

GGPredict Training Hub

Карта от известного аналитического сервиса GGPredict. По функционалу она схожа с Aim Botz, но позволяет отслеживать статистику и соревноваться с лучшими стрелками мира. Все результаты фиксируются в таблице. На карте были замечены многие киберспортсмены, включая coldzera, ropz и других.

Фото Valve

Доступна для скачивания по ссылке.

Fast Warmup — Bot Training

Еще одна карта для тренировки аима, разделенная на две части. Первая часть — полигон. Вторая — зона, имитирующая ланшдшафт соревновательной карты. При желании можно потренировать прыжки и поработать над плавностью движений.

Фото Valve

Доступна для скачивания по ссылке.

Training Muscle Memory

Карта позволяет стрелять по статическим и динамическим мишеням. На ней также можно отработать развороты на 90/180/360 градусов с быстрым наведением на цель. Из оружия доступны только AK-47, M4A4 и M4A1-S.

Фото Valve

Доступна для скачивания по ссылке.

Как запустить карту из мастерской в CS2

Все пользовательские карты доступны в Мастерской Steam. По умолчанию их невозможно напрямую запустить из CS2. Для этого придется проделать некоторые манипуляции:

Фото Valve

— Найдите желаемую карту в Мастерской;

— Пролистайте страницу вниз;

— Нажмите на кнопку «Подписаться».

— Карта появится в вашей библиотеке, а все необходимые файлы автоматически загрузятся на компьютер.

Чтобы карта отобразилась в игре, необходимо перезапустить Counter-Strike 2. В главном меню нажмите на кнопку «Играть» и перейдите на вкладку «Карты из Мастерской». Там вы увидите, что карта добавилась. Удалить ее можно, нажав на кнопку «Отписаться» на странице карты в Мастерской Steam.