Что показали в дебютном трейлере GTA 6

Возвращение в Вайс-Сити будет ярким.

Выход первого трейлера GTA 6 был омрачен сливом — ролик в плохом качестве и с наложенным призывом «покупать биткоин» внезапно появился в твиттере. Rockstar пришлось срочно переигрывать планы и выпускать официальную версию трейлера за много часов до заранее назначенного времени. Но так или иначе мы наконец-то увидели 91 секунду GTA 6. Что о ней можно сказать?

Бонни и Клайд

Иногда Rockstar «жадничают» — так, в первых трейлерах GTA 5 и Red Dead Redemption 2 внимания на протагонистах не акцентировали.

Здесь же мы с самого начала знакомимся с Люсией и узнаем первые детали ее судьбы — девушка не впервые имеет проблемы с законом, а некие проблемы заставляют ее объединиться с Джейсоном, вторым протагонистом игры.

О самом Джейсоне сказать можно поменьше — он водит автомобиль, соглашается поверить Люсии и вместе с ней размахивает пистолетом во время чего-то, подозрительно похожего на ограбление.

Люсия. Фото Rockstar

Парочка протагонистов сразу навевает воспоминания о безумной бандитке Каталине из GTA 3 и GTA: San Andreas, с которой приходилось работать Си Джею. Впрочем, вероятнее всего, Люсия будет более уравновешенной — пока ожидать сумасбродства в духе Тревора Филлипса причин нет.

Зато есть причины ждать историю в духе Бонни и Клайда, криминально-любовного дуэта, закончившего свою карьеру под пулями полицейских, — трейлер явно намекает на близкие отношения между Джейсоном и Люсией.

Вайс-Сити, штат Леонидия

Из официального пресс-релиза стало известно, что события игры будут разворачиваться не только в том самом Городе порока, но и на территории целого вымышленного штата под названием Леонидия.

Так что на этот раз слухи оказались верными, и игрокам достанется действительно большая карта, на которой будут не только леса и реки, но и болота с аллигаторами. Впрочем, последние, как мы узнали, могут заползти и внутрь помещения.

Но и сам Вайс-Сити скучным назвать не получится. Разработчики постарались показать вымышленный Майями во всей красе — от переполненных пляжей до пыльных пригородов, от ночных клубов и шикарных яхт до тюрем и дешевых магазинов. Но главное, все это не выглядит статичной декорацией.

Вайс-Сити в GTA 6. Фото Rockstar

В воздухе летают вертолеты и птицы, по воде плавают корабли и катера, прохожие, как им и полагается, занимаются собственными делами... Если в игре все будет выглядеть так же правдоподобно, как в заскриптованных для трейлера сценах, то нас ожидает по-настоящему живой мир.

Геймеры разглядели, что внутри многих зданий есть интерьеры, а по вечерам жители выходят на балконы. Если это не часть заранее заготовленных кат-сцен, то утечки про то, что в 70% помещений получится зайти, могут оказаться правдой.

Социальные сети

Похоже, важную роль в игре будут играть медиа — целый сегмент трейлера стилизован под видео из TikTok, с комментариями и эмодзи. Ничего удивительного в этом нет — GTA всегда стремилась по-максимуму использовать современные тренды, да и сами соцсети появились еще аж в GTA 4.

Социальные сети в GTA 6. Фото Rockstar

Что интересно — встречается в ролике и другая стилизация, под записи камер видеонаблюдения и нагрудных камер полиции. В последнем случае игра начинает напоминать реалистичные шутеры на Unreal Engine 5 вроде Bodycam.

«Человек из Флориды»

В американской культуре есть традиция шуток про «человека из Флориды», который делает что-то очень странное — уж слишком часто из этого штата приходят подобные новости. Похоже, разработчики решили наложить местный колорит на типичный для GTA полупародийный стиль. В результате даже в небольшом ролике нам показали целую когорту персонажей, которых иначе как фриками не назовешь, а уж сколько их встретится по ходу игры!

GTA 6. Фото Rockstar

Хочется верить, что игрокам позволят разукрасить и разодеть главных героев ничуть не хуже. Судя по некоторым кадрам, в виде отдельных предметов может появиться не только обычная бижутерия, но даже золотые накладки на зубы.

Красивая картинка

Уровень графики в трейлере если и не поражает, то как минимум впечатляет. Персонажи стали выглядеть и двигаться гораздо естественнее, чем в предыдущей части. Но главная фишка графики GTA 6 — это новое освещение, добавляющее сразу сто баллов к атмосферности и правдоподобности картинки.

Конечно, иногда красота трейлеров оказывается обманчивой. Но Rockstar не славится подобным коварством, да и предыдущая игра студии, Red Dead Redemption 2, выглядела просто великолепно.

Не стоит забывать и о том, что общее впечатление достигается не только за счет технологий. Сравнительно небольшой трейлер просто поражает обилием мелких деталей. В кадре появляются банкноты. Если приглядеться, то будет видно, что они помятые и использованные, какими и должны быть.

Нам показывают пожилую даму с двумя молотками в руках. Позади нее стоит машина с разбитым лобовым стеклом — это может говорить о новой модели повреждения транспорта и необходимости поддерживать его состояние в гаражах.

GTA 6. Фото Rockstar

В одной из сцен трейлера можно даже разглядеть барахтающихся в грязи детей. Впрочем, на деле это все еще могут оказаться увязшие по колено взрослые — уж очень быстро они мелькают перед камерой. Зато точно можно сказать, что перемазанные в грязи персонажи выглядят очень естественно.