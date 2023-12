The Game Awards 2023: во сколько начнется и какие игры покажут

Последнее громкое игровое событие 2023 года.

Через несколько часов в Лос-Анджелесе пройдет игровой «Оскар» — The Game Awards 2023. Рассказываем, что покажут на этой церемонии награждения, во сколько именно она начнется и где ее посмотреть на русском языке.

Дата и время начала The Game Awards 2023

Для россиян The Game Awards 2023 пройдет в неудобное время. Церемония начнется глубоко ночью, а именно в 03:30 по Москве. Идти мероприятие будет долго — внушительные 3,5 часа. Без кофе, в общем, явно не обойтись.

Кто номинирован на премию «Лучшая игра 2023 года»

На премию «Игра года» номинированы пять игр: Alan Wake 2, Baldurs Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ролевая игра от Larian Studios (речь про Baldurs Gate 3, если что) выглядит фаворитом в этой гонке. Да и сливы голосов это подтверждают.

Где смотреть The Game Awards 2023

Вы сможете посмотреть мероприятие на любом устройстве, на любых популярных платформах, включая Twitch, YouTube, Kick, Instagram Live и даже TikTok.

На русском языке The Game Awards 2023 покажут в VK:

Какие игры могут показать на The Game Awards 2023

За более чем 3 часа должно быть представлено немало крупных ААА-игр ближайшего будущего. С большой долей вероятности Кодзима покажет Death Stranding 2 — не случайно Хидео на днях прибыл в Лос-Анджелес.

По слухам, могут представить и Dishonored 3. Также инсайдеры сообщают о готовящихся анонсах дополнений для Elden Ring и God of War: Ragnarok.

Может быть, анонсируют даже Ghost Of Tsushima 2 — первая часть вышла эксклюзивно на PlayStation 4 еще в июне 2020 года. Шутер The Finals с тотальным разрушением окружения могут выпустить прямо во время церемонии.

Фото Ghost Of Tsushima

Есть вероятность анонса новой Monster Hunter и какой-то загадочной супер игры от SEGA, которая должна выйти до конца весны 2026 года.

Что еще могут показать на The Game Awards 2023