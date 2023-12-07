The Game Awards 2023: во сколько начнется и какие игры покажут
Через несколько часов в Лос-Анджелесе пройдет игровой «Оскар» — The Game Awards 2023. Рассказываем, что покажут на этой церемонии награждения, во сколько именно она начнется и где ее посмотреть на русском языке.
Дата и время начала The Game Awards 2023
Для россиян The Game Awards 2023 пройдет в неудобное время. Церемония начнется глубоко ночью, а именно в 03:30 по Москве. Идти мероприятие будет долго — внушительные 3,5 часа. Без кофе, в общем, явно не обойтись.
Кто номинирован на премию «Лучшая игра 2023 года»
На премию «Игра года» номинированы пять игр: Alan Wake 2, Baldurs Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ролевая игра от Larian Studios (речь про Baldurs Gate 3, если что) выглядит фаворитом в этой гонке. Да и сливы голосов это подтверждают.
Где смотреть The Game Awards 2023
Вы сможете посмотреть мероприятие на любом устройстве, на любых популярных платформах, включая Twitch, YouTube, Kick, Instagram Live и даже TikTok.
На русском языке The Game Awards 2023 покажут в VK:
Какие игры могут показать на The Game Awards 2023
За более чем 3 часа должно быть представлено немало крупных ААА-игр ближайшего будущего. С большой долей вероятности Кодзима покажет Death Stranding 2 — не случайно Хидео на днях прибыл в Лос-Анджелес.
По слухам, могут представить и Dishonored 3. Также инсайдеры сообщают о готовящихся анонсах дополнений для Elden Ring и God of War: Ragnarok.
Может быть, анонсируют даже Ghost Of Tsushima 2 — первая часть вышла эксклюзивно на PlayStation 4 еще в июне 2020 года. Шутер The Finals с тотальным разрушением окружения могут выпустить прямо во время церемонии.
Есть вероятность анонса новой Monster Hunter и какой-то загадочной супер игры от SEGA, которая должна выйти до конца весны 2026 года.
Что еще могут показать на The Game Awards 2023
- Dragon Age: Dreadwolf
- Prince of Persia: The Lost Crown
- The Outlast Trials
- Metaphor: ReFantazio
- Project 007 — новая игра о Джеймсе Бонде
- Новый проект от Moon Studios (авторы Ori and the Blind Forest)
- Новый проект от Playdead (авторы Limbo)
- Новая игра в серии BioShock
- Космический хоррор от студии EYES OUT
- Новая игра от 31st Union (студия состоит из выходцев Blizzard, EA, Rockstar)
- Новый проект от Gravity Well (студия состоит из создателей Titanfall и GTA)
- Новый проект от Yellow Brick Games (студия состоит из выходцев Ubisoft и BioWare)
- Новая AAA-игра от Liquid Swords в духе Just Cause
- Новые игры от Sony
- Новые игры от Xbox Game Studios
- Новые игры от Nintendo