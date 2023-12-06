Как получить прайм-статус в Counter-Strike 2 и что он дает

Есть только один способ. Все остальное — обман.

Counter-Strike 2 — условно-бесплатная игра. Это привлекает большое количество нечестных пользователей, которые применяют запрещенные программы и намеренно портят матчи другим людям. Чтобы избежать неприятного опыта, Valve создала прайм-статус, чтобы оградить нормальных игроков от читеров.

Как получить прайм в CS2

Единственный способ получить прайм-статус — купить его. Сделать это можно на странице Counter-Strike 2 в Steam. Положите товар в корзину и оплатите его. Он сразу же активируется. Вы увидите соответствующее уведомление в игре.

Не рекомендуем покупать прайм или готовые аккаунты на сторонних площадках. Так вы можете легко нарваться на мошенников или быть заблокированы за нарушение условий соглашения подписчика Steam.

Фото Valve

Сколько стоит прайм в CS2

На данный момент стоимость прайма составляет 1 500 рублей или $ 15. После покупки за товар невозможно вернуть деньги. Со временем цена может меняться из-за колебания курса рубля: все товары в Steam привязаны к доллару США.

Что дает прайм-статус в CS2

Владельцы прайма имеют больше возможностей, чем другие. Преимущества:

— подбор тиммейтов и соперников осуществляется среди таких же аккаунтов;

— открыт доступ к премьер-режиму;

— можно зарабатывать опыт и получать медали;

— выдаются звания в соревновательном режиме и напарниках;

— еженедельные награды.

Можно ли играть без прайма в CS2

Да. Игроки без прайм-статуса получают доступ ко всем режимам, кроме премьера. Однако они не могут пользоваться привилегиями, о которых мы рассказали выше.

Вы также можете играть с другом без прайма в одной команде. Учтите, что в этом случае к вам будут подбираться игроки, которые тоже не обладают таким статусом.

Как получить бесплатный прайм в CS2

Многие игроки интересуются, можно ли получить прайм-статус бесплатно. К сожалению, вариант только один: если у вас остался аккаунт, зарегистрированный до июня 2021 года. Именно тогда Valve изменила порядок выдачи предмета, убрав возможность бесплатного получения.

Несмотря на это, периодически в интернете появляются предложения, завлекающие бесплатным праймом. Организаторы акций предлагают игрокам выполнить определенные действия или ввести данные от аккаунта на каком-нибудь сайте.Это мошенники! Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.