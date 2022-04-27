Ютубер начал публично сливать информацию о S.T.A.L.K.E.R. 2

Автор YouTube-канала «Неважно, Кто» начал борьбу против GSC и сливает разного рода информацию. Сейчас он слил техническую документацию S.T.A.L.K.E.R. 2, в которой говорится? как создавать 3D-модели и ассеты для игры. В нем подчеркивается, что разработчики придают особое внимание деталям для рассказа разных историй.

«Неважно, Кто» пообещал, что продолжит сливать информацию про игру из-за того, что «GSC Game World решили подвести простых игроков из России».

«Технической информации не менее двух лет. Я знаю, что GSC Game World сильно переживали за эту информацию. Слив технической информации слабо понятен для обычного игрока, но может заставить компанию понести некоторый ущерб, о котором мы как игроки можем не догадываться или не понимать его.

Подчеркиваю, компания одно время хотела, чтобы эта информация не попадала в открытый доступ. Слитый материал носит NDA-статус. В материале рассказывается, как нужно создавать 3д-модели и ассеты для S.T.A.L.K.E.R. 2. Развлекайтесь и распространяйте", — написал автор на своей странице в VK.