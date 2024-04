«Героев меча и магии 7» взломали окончательно — спустя 8 лет после релиза

Дополнение Trial by Fire для Heroes of Might and Magic VII, последней на сегодняшний день части знаменитой серии, вышло в уже далеком 2016-м. Однако из-за комбинации множества систем защиты (Denuvo + VMProtect + Custom + Uplay) взломать дополнение получилось только сейчас.

Фото Heroes 7

Сделать это удалось хакеру под ником Delusional — это не первая взломанная им игра.