Названы возможные цены нового PS Plus в России

Запуск нового PlayStation Plus ожидается 22 июня. Подписки разделили на три тарифа. Официально о цене подписок для России пока неизвестно.

Однако источники издания «Чемпионат» огласили вероятную стоимость на подписки нового PS Plus для российских пользователей.

PS Plus Essential («PS Plus Основной»)

В подписку входят три бесплатные игры в месяц (одна для PS5 и две для PS4), доступ к онлайну в платных играх, дополнительные скидки, облачные сохранения и коллекция PS Plus Collection (19 игр).

1 месяц — 529 рублей;

3 месяца — 1399 рублей;

12 месяцев — 3299 рублей.

PS Plus Extra («PS Plus Экстра»)

В эту версию добавят каталог более чем из 400 игр с PS4 и PS5

1 месяц — 729 рублей;

3 месяца — 2139 рублей;

12 месяцев — 5299 рублей.

PS Plus Deluxe (в России «PS Plus Люкс»)

Эта подписка дополнительно от «Экстра» включает в себя еще порядка 340 игр с PS, PS2 и PSP. Но возможности активировать проекты с PS3 через облако не будет из-за отсутствия PS Now.

1 месяц — 805 рублей;

3 месяца — 2599 рублей;

12 месяцев — 6049 рублей.

Ранее компания подтвердила, что текущие подписчики PS Plus автоматически перейдут на тариф PS Plus Essential, но при желании смогут доплатить и перейти на уровни выше — Extra или Deluxe.

На данный момент немногочисленные запасы PS Plus в рознице продают дороже официальной цены — примерно за 4499 рублей вместо 3299 рублей. На сером рынке еще дороже — от 5000 до 9000 за год подписки.