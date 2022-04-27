Генеральный менеджер Virtus.pro: «Мы остаемся командой, которая выросла в России и стала международным брендом»

Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда объяснил, почему клуб не рассматривает вариант с переездом в другую страну. По его словам, пока никаких значимых проблем у организации нет.

«Вопрос с релокейтом команды поднимался, но тут надо понимать, зачем ты его делаешь. Есть команды, которые релоцируются, чтобы, скажем так, снять с себя зависимость от страны, в данном случае России. Нам нет смысла отрекаться, мы остаемся командой, которая выросла в России и стала международным брендом.

[..] Вторая история — это визы. Опять же, у каких-то ребят проблемы с визами есть, у кого-то их нет, поэтому мы их постепенно решаем. Пока никаких значимых проблем нет", — объясняет генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда.

Также он подтвердил, что состав по CS:GO выступит на PGL Major Antwerp 2022 под тегом Outsiders. И с этим же названием Valve выпустит стикеры.

Помимо этого, Гламазда высказал свое мнение насчет будущего киберспорта в СНГ. По его словам, геймеры всегда будут хотеть соревноваться, а зрители — следить за ними. И эти процессы будут все равно происходить.

«Когда говорят, что киберспорт в СНГ умрет, как по мне, это немного чушь. Почему? Во-первых, потому что у тебя есть большой внутренний рынок — это количество людей, которые играют. Они эти игры любят, и процент, который потребляет киберспорт, довольно большой.

Если в стране, условно, отключат Steam, а мы понимаем, что CS:GO и Dota 2 — это главные дисциплины, то их место займет какая-то другая игра. Потому что людям надо во что-то играть, соревноваться, получать эмоции и так далее. Поэтому у тебя на рынке все равно появится продукт, который будет эту потребность закрывать. Мы знаем, что есть MOBA на ПК, на мобильных устройствах, у тебя есть CS, есть другие шутеры. Поэтому, в моем понимании, ни один большой издатель в момент, когда у тебя есть большой рынок, не захочет эту нишу терять.

На место тех, кто выйдет, придут другие. Да, может, популярность каких-то дисциплин упадет, но, опять же, их что-то да заменит. Это как любой продукт FMCG, у тебя есть одна минералка, она ушла, люди воду пить не перестали, и придет другая. Это будет немножко эволюционно-революционный процесс. В России есть не так много своих тайтлов, но для этого есть емкость рынка и финансовые и интеллектуальные возможности эти тайтлы производить", — заявил Сергей Гламазда в интервью на официальном YouTube-канале VP по CS:GO.