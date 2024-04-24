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Сегодня, 17:25

Появились первые подробности Assassin's Creed о средневековой ведьме

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Ubisoft

Благодаря журналисту Тому Хендерсону стали известны первые подробности Assassin's Creed Hexe. По его словам, игра находится на ранних стадиях разработки и выйдет только в 2026-м. Действие развернется в Германии XVI века, а главная героиня по имени Эльза будет колдуньей, избегающей охотников на ведьм.

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Она будет обладать сверхъестественными силами — в отрывке, который видел Хендерсон, героиня управляла кошкой, чтобы отвлечь патруль.

Атмосфера игры будет мрачной, игра будет более линейной, чем части основной линейки, а одной из механик станет система страха, напоминающая такую из Assassin's Creed Syndicate — Jack the Ripper.

Источник: Игромания
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