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Сегодня, 14:03

Xbox может остаться без дисков — когда это произойдет

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Halo 4.
Фото 343 Industries

В рамках масштабных сокращений Microsoft закрыла отдел, отвечающий за выпуск игр Xbox на физических носителях.

Gears of War.
Фото Epic Games

Пока неизвестно, повлияет ли закрытие подразделения на выпуск дисков для консоли — возможно, эта задача отправится на аутсорс. Но не исключено, что для следующих Xbox такая бизнес-система станет не просто основной, а единственной.

Информация о сокращении почти двух тысяч сотрудников подразделения Microsoft появилась 25 января.

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