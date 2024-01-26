Где найти Спаркита в Palworld — он улучшает электрические механизмы

Sparkit — неплохой пал, который не только сможет показать себя в бою, но и поможет улучшить ваши механизмы. Мы расскажем, как и где его поймать.

Palworld. Фото Pocket Pair

Спаркита можно найти на локации Desolate Church на самом первом острове. Так как Спаркит — электрический пал, его слабостью является палы земляного типа.

Принцип его поимки схож с остальными — когда его здоровье будет на исходе, понадобится Пал-сфера: бросьте ее в него, она и поймает вам заветного зверя.

При победе с этого пала выпадает Electric Organ, который пригодится для механизмов, работающих на электричестве.