Wargaming уходит из России

Создатели World of Tanks — Wargaming.net объявили об уходе из России и Белоруссии.

«За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны», — заявила компания на своем сайте.

С 31 марта компания передала свой игровой бизнес в России и Белоруссии под управление Lesta Studio, которая больше никак не связана с Wargaming. В течение переходного периода продукты Wargaming останутся доступными в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем.

Wargaming также начала процесс закрытия своей студии в Минске, Белоруссия. Всем сотрудникам, которых затронуло это решение, было обещано максимально возможное выходное пособие.