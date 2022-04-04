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Сегодня, 17:03

Motivate.Trust победили UD Vessuwan на DPC SEA Division II

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Motivate.Trust победили UD Vessuwan на DPC SEA Division II.

В рамках второго дивизиона DPC лиги Юго-Восточной Азии Motivate.Trust со счетом 2:1. Первая карта закончилась при 35:8 в пользу Motivade.Trust. Команда захватила раннее преимущество на линии и уверенно закончила первую карту.

На второй карте UD Vessuwan смогли ответить оппоненту и сравнять счет, но третья карта все же закончилась победой Motvate.Trust — 25:13.

Матчи второго дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022 для Юго-Восточной Азии проходят с 14 марта по 21 апреля. Восемь команд разыграют 75 000 долларов США и слот в первом дивизионе на следующий сезон.

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