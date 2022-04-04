Состоялись последние матчи группового этапа ESL Pro League season 15

В воскресенье, 3 апреля, прошли последние матчи группового этапа ESL Pro League season 15.

Всего прошло три игры: NAVI против Heroic 2-0, Astralis против Complexity 2-1, x-kom AGO против Evil Geniuses 2-0.

По результатам игрового дня в плей-офф с первого места и сразу в четвертьфинал проходят NAVI, а сразу за ними со второго и третьего места в первый раунд плей-офф Astralis и Heroic.

Согласно результатам группового этапа в первый раунд плей-офф турнира прошли: Entropiq, Fnatic, ENCE, FaZe, Players, Liquid, Heroic и Astralis. В четвертьфинал прошли: NIP, FURIA, Movistar Riders и Natus Vincere. Игры плей-офф начнутся 5 апреля с матчей Fnatic против ENCE и FaZe против Players.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.